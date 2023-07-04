'İsmail Kartal ilk transferiyle Edin Dzeko'yu bile unutturacak'
Transferin en hareketli ekiplerinin başında gelen Fenerbahçe'de özellikle Dzeko transferi büyük ses getirirken, yeni hoca İsmail Kartal bu ismi bile unutturacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Jorge Jesus'un ayrılığının ardından yeni sezona yeni hocası İsmail Kartal ile hazırlanan Fenerbahçe transferin en hızlı takımı olarak ön plana çıkıyor.
Şu ana kadar Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerini resmen açıklayan Fenerbahçe'de, İsmail Kartal'dan yönetime sürpriz bir talep geldi.
DZEKO'YU BİLE UNUTTURACAK TRANSFER
Sarı-lacivertliler için İngiltere'den Thiago Alcantara iddiası geldi. Söz konusu transferin gerçekleşmesi durumunda Edin Dzeko hamlesini bile unutturacağı konuşuluyor.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin, Liverpool forması giyen Thiago ile ilgilendiği belirtildi.