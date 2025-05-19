Inter Forması Giyen Hakan Çalhanoğlu Hayatının Şokunu Yaşadı
Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Lazio'nun 90'ıncı dakikada penaltıdan bulduğu golle hayatının şokunu yaşadı. Inter, Napoli'nin puan kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturma şansını tepti.
Kaynak: Haber Merkezi
İtalya Serie A’da bitime bir hafta kala müthiş bir heyecan yaşandı. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Inter, ligde lider olma şansını yakaladı ancak, hayaller son anda suya düştü. Inter Lazio maçı nefes kesti.
Serie A’da şampiyonluk mücadelesi veren Napoli ve Inter aynı saatte başlayan maçlarda rakiplerini yenemedi ve beraberliğe razı olmak durumunda kaldı. Bu gelişmeyle Inter liderlik şansını teperken, Napoli de şampiyonluğu son maça bırakmış oldu.
Napoli Parma deplasmanından golsüz beraberlikle döndü. Inter’in de puan kaybetmesiyle şampiyonluk fırsatı geri tepilmiş oldu.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun asistiyle yıldızlaştığı maçta Inter de Lazio ile 2-2 berabere kaldı. Liderlik koltuğuna oturma şansı bu şekilde kaçırılmış oldu.
Lazio, 2-2’lik beraberliği 90. dakikada kullandığı penaltıyla yakaladı. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu bu golle hayatının şokunu yaşamış oldu.
Napoli 1 puan ile Inter’in önünde yer alıyor.