İngiliz basını açıkladı: Mourinho 3 eski yıldızını Fenerbahçe'ye getirebilir

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye transferi dünyada gündem olurken, İngiliz basını tecrübeli teknik adamın transfer hedefi olarak gösterebileceği 3 yıldız ismi açıkladı.

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İngiliz basını açıkladı: Mourinho 3 eski yıldızını Fenerbahçe'ye getirebilir - Resim: 1

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile sözleşme imzalamasının ardından gözler sarı-lacivertlilerin yapacağı transferlere çevrildi.

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İngiliz basını açıkladı: Mourinho 3 eski yıldızını Fenerbahçe'ye getirebilir - Resim: 2

İngiliz basınından Express, Jose Mourinho'nun eski öğrencisi olan 3 futbolcuya yönelebileceğini açıkladı.

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İngiliz basını açıkladı: Mourinho 3 eski yıldızını Fenerbahçe'ye getirebilir - Resim: 3

Haberde Mourinho'nun Chelsea, Manchester United ve Roma'da birlikte çalıştığı Nemanja Matic ile son kez bir araya gelebileceği belirtildi.

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İngiliz basını açıkladı: Mourinho 3 eski yıldızını Fenerbahçe'ye getirebilir - Resim: 4

Jose Mourinho döneminde yıldızı parlayan Manchester United'ın eski futbolcusu Jesse Lingard da Fenerbahçe'nin transfer için yönelebileceği bir başka isim olarak gösterildi.

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İngiliz basını açıkladı: Mourinho 3 eski yıldızını Fenerbahçe'ye getirebilir - Resim: 5

Mourinho'nun Manchester United döneminde 100'ün üzerinde maçta forma giyen Lingard, 31 gollük katkı vermişti.

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İngiliz basını açıkladı: Mourinho 3 eski yıldızını Fenerbahçe'ye getirebilir - Resim: 6

Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi Güney Kore ekibi FC Seul'de forma giyen Lingard için Avrupa futboluna dönüşün kapısını açabilir.

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İngiliz basını açıkladı: Mourinho 3 eski yıldızını Fenerbahçe'ye getirebilir - Resim: 7

Jose Mourinho'nun Chelsea'den bir başka öğrencisi Cesar Azpilicueta da Jose Mourinho'nun isteyeceği bir başka futbolcu olabilir.

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İngiliz basını açıkladı: Mourinho 3 eski yıldızını Fenerbahçe'ye getirebilir - Resim: 8

Haberde, Atletico Madrid forması giyen futbolcunun geride bıraktığımı sezon La Liga'da sadece 14 maçta ilk 11 başladığı belirtildi.

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İngiliz basını açıkladı: Mourinho 3 eski yıldızını Fenerbahçe'ye getirebilir - Resim: 9

Bu nedenle daha fazla forma şansı bulmak isteyeceği bir kulüpte oynamaya sıcak bakabilecek futbolcunun yeni rotası Fenerbahçe olabilir.

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İngiliz basını açıkladı: Mourinho 3 eski yıldızını Fenerbahçe'ye getirebilir - Resim: 10

Atletico Madrid ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 34 yaşındaki futbolcunun tekrar Mourinho ile çalışması sürpriz olarak görülmüyor.

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