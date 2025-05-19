İlkin Aydın Aşka Geldi! Peş Peşe Paylaştı
Futbolda Galatasaray fırtına gibi eserken, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından sarı-kırmızılı ekibin kadın voleybol takımının yıldızı İlkin Aydın adeta aşka geldi. Peş peşe paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu.
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Süper Lig’de Galatasaray Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’nın yıldızı İlkin Aydın da adeta aşka geldi.
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı İlkin Aydın, futbol takımının 25’inci şampiyonluğuna ulaşarak formasına beşinci yıldızı eklemesinin ardından adeta aşka geldi.
İlkin Aydın sosyal medyada yaptığı peş peşe paylaşımlarla futbolda gelen şampiyonluğu kutladı. İlkin’in paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.
Geçen günlerde geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat olan milli yıldız iyileşme sürecindeydi. Yıldız oyuncunun Voleybol Milletler Ligi’nin ilk iki haftasındaki maçları kaçıracağı açıklanmıştı.