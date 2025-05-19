İlkin Aydın Aşka Geldi! Peş Peşe Paylaştı

Futbolda Galatasaray fırtına gibi eserken, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından sarı-kırmızılı ekibin kadın voleybol takımının yıldızı İlkin Aydın adeta aşka geldi. Peş peşe paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu.

Kaynak: Haber Merkezi

İlkin Aydın Galatasaray şampiyon
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İlkin Aydın Aşka Geldi! Peş Peşe Paylaştı - Resim: 1

Süper Lig’de Galatasaray Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’nın yıldızı İlkin Aydın da adeta aşka geldi.

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İlkin Aydın Aşka Geldi! Peş Peşe Paylaştı - Resim: 2

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı İlkin Aydın, futbol takımının 25’inci şampiyonluğuna ulaşarak formasına beşinci yıldızı eklemesinin ardından adeta aşka geldi.

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İlkin Aydın Aşka Geldi! Peş Peşe Paylaştı - Resim: 3

İlkin Aydın sosyal medyada yaptığı peş peşe paylaşımlarla futbolda gelen şampiyonluğu kutladı. İlkin’in paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

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İlkin Aydın Aşka Geldi! Peş Peşe Paylaştı - Resim: 4

Geçen günlerde geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat olan milli yıldız iyileşme sürecindeydi. Yıldız oyuncunun Voleybol Milletler Ligi’nin ilk iki haftasındaki maçları kaçıracağı açıklanmıştı.

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