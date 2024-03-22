İddia I Fenerbahçe'de 4 oyuncu PFDK'ya sevk ediliyor: Kulüp delillerle karşı savunma yapacak

Fenerbahçe'den Oosterwolde, Osayi, Batshuayi ve İrfan Can Eğribayat'ın PFDK'ya sevk edileceği öne sürüldü. Ayrıca Sarı lacivertlilerin güçlü deliller sunarak oyuncuları için savunma gerçekleştireceği belirtildi.

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İddia I Fenerbahçe'de 4 oyuncu PFDK'ya sevk ediliyor: Kulüp delillerle karşı savunma yapacak - Resim: 1
Geçtiğimiz gün oynanan, Süper Lig’in 30 hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşmış, maç bitimi olay çıkmıştı.
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İddia I Fenerbahçe'de 4 oyuncu PFDK'ya sevk ediliyor: Kulüp delillerle karşı savunma yapacak - Resim: 2
Tribünlerden yağmur gibi atılan yabancı maddelere rağmen, Sarı lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçın bitiminde, Trabzonspor taraftarları sahaya girmiş ve Fenerbahçeli oyunculara saldırmışlardı.
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İddia I Fenerbahçe'de 4 oyuncu PFDK'ya sevk ediliyor: Kulüp delillerle karşı savunma yapacak - Resim: 3

Oosterwolde, Osayi, Batshuayi ve İrfan Can Eğribayat, bıçak ve korner direkleri kendilerine saldıran Bordo mavili taraftarlara karşılık vermişti.

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İddia I Fenerbahçe'de 4 oyuncu PFDK'ya sevk ediliyor: Kulüp delillerle karşı savunma yapacak - Resim: 4

Dünya basınında da geniş yankı bulan skandal sonrası, sahaya atlayıp olay çıkaran 13 Trabzonspor taraftarının gözaltına alındığı bilgisi geçilmiş, bu taraftarlardan 5 tanesi ise tutuklanmıştı.

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İddia I Fenerbahçe'de 4 oyuncu PFDK'ya sevk ediliyor: Kulüp delillerle karşı savunma yapacak - Resim: 5

Maçla ilgili Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) henüz bir karar açıklamazken, Oosterwolde, Osayi, Batshuayi ve Eğribayat’ın ceza alacağı öne sürüldü.

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İddia I Fenerbahçe'de 4 oyuncu PFDK'ya sevk ediliyor: Kulüp delillerle karşı savunma yapacak - Resim: 6

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, TFF Hukuk Müşavirliğ bu 4 oyuncuyu PFDK’ya sevk edecek.

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İddia I Fenerbahçe'de 4 oyuncu PFDK'ya sevk ediliyor: Kulüp delillerle karşı savunma yapacak - Resim: 7

Fenerbahçe ise olası sevkler için önlemlerini aldı. Fenerbahçe, ağır tahriklerle ve saldırılarla karşılaşan oyuncuların, nefsi müdafaa yaptıklarını güçlü deliller sunarak savunma gerçekleştirecek.

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