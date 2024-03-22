İddia I Fenerbahçe'de 4 oyuncu PFDK'ya sevk ediliyor: Kulüp delillerle karşı savunma yapacak
Fenerbahçe'den Oosterwolde, Osayi, Batshuayi ve İrfan Can Eğribayat'ın PFDK'ya sevk edileceği öne sürüldü. Ayrıca Sarı lacivertlilerin güçlü deliller sunarak oyuncuları için savunma gerçekleştireceği belirtildi.
Oosterwolde, Osayi, Batshuayi ve İrfan Can Eğribayat, bıçak ve korner direkleri kendilerine saldıran Bordo mavili taraftarlara karşılık vermişti.
Dünya basınında da geniş yankı bulan skandal sonrası, sahaya atlayıp olay çıkaran 13 Trabzonspor taraftarının gözaltına alındığı bilgisi geçilmiş, bu taraftarlardan 5 tanesi ise tutuklanmıştı.
Maçla ilgili Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) henüz bir karar açıklamazken, Oosterwolde, Osayi, Batshuayi ve Eğribayat’ın ceza alacağı öne sürüldü.
Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, TFF Hukuk Müşavirliğ bu 4 oyuncuyu PFDK’ya sevk edecek.
Fenerbahçe ise olası sevkler için önlemlerini aldı. Fenerbahçe, ağır tahriklerle ve saldırılarla karşılaşan oyuncuların, nefsi müdafaa yaptıklarını güçlü deliller sunarak savunma gerçekleştirecek.