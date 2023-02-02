Icardi'den 'Aşkın Olayım' açıklaması!: 'Çok hoşuma gidiyor'

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Hangi Kredi Ümraniyespor karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Icardi, 'Şarkıyı takımla, taraftarımla birlikte söylemek çok hoşuma gidiyor' dedi.

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Icardi'den 'Aşkın Olayım' açıklaması!: 'Çok hoşuma gidiyor' - Resim: 1

Galatasaray'ın Hangi Kredi Ümraniyespor ile oynadığı maçta iki gol atan Mauro Icardi açıklamalarda bulundu.

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Icardi'den 'Aşkın Olayım' açıklaması!: 'Çok hoşuma gidiyor' - Resim: 2

Karşılaşmayı değerlendiren Mauro Icardi "İlk yarı daha zordu. Çok şans kaçırdık. Kazandığımız için çok mutluyuz. Maç maç devam edeceğiz. Kazanmaya devam etmek istiyoruz." dedi.

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Icardi'den 'Aşkın Olayım' açıklaması!: 'Çok hoşuma gidiyor' - Resim: 3

Panenka penaltısıyla ilgili konuşan Icardi "Aslında penaltılarımı sürekli değiştiriyorum. Son maçta daha güç odaklı bir penaltı kullanmıştım ama bu maçta daha farklı bir stil denemek istedim." ifadelerini kullandı.

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Icardi'den 'Aşkın Olayım' açıklaması!: 'Çok hoşuma gidiyor' - Resim: 4

Performansı ve golleriyle ilgili açıklama yapan Arjantinli yıldız "Bir forvetin görevi gol atmaktır. Takım, oyunu kurduktan sonra bana golü atmak düşüyor. Biraz da şanslı olduğumu düşünüyorum, golleri atıyorum." dedi.

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