Icardi Üstsüz Fotoğrafını Paylaşmıştı: Wanda Nara Sessizliğini Bozdu
Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin ayrılık açıklamaları sonrası üst üste paylaşımlar geldi. Icardi, Wanda Nara'nın üstsüz fotoğrafını paylaşmıştı. Wanda Nara, Mauro Icardi'nin bu paylaşımı sonrası dikkat çeken bir gönderide bulundu.
Mauro Icardi’nin kendisinin üstsüz fotoğrafını paylaşmasının ardından, Wanda Nara’dan dikkat çeken paylaşımlar geldi.
Geçmişte de birçok kez magazin sayfalarına düşen, Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve fenomen eşi Wanda Nara’nın boşanacağı iddia edilmişti. Wanda Nara, haklarında çıkan haberleri doğrulayan bir paylaşımda bulunarak, “Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz” demişti. Nara’nın paylaşımı şöyleydi:
Televizyonda veya internetteki gerçek olmayan şeyleri görmem gerekiyor. Ama bunu kabul ediyorum çünkü bu, kötülüğün ve kim olduğumun bir parçası. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken daha fazlasını denemek hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, bu çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Hiçbir suçlu veya üçüncü şahıs yok, bizim ilişkimiz her zaman dışarıdan görünenden daha güçlü. Önceliğim her zaman çocuklarım oldu ve bugün her zamankinden daha fazla. Saygınız için teşekkürler.”
Icardi, Nara’nın bu sözlerinden sonra eşinin çıplak fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. Ayrıca ikili yeninden birbirini takibe almıştı. Icardi’nin bu paylaşımlarının ardından Wanda Nara’dan dikkat çeken paylaşımlar geldi. Nara, üst üste mayolu tatil pozlarını paylaştı. Wanda Nara’nın pozlarına çok sayıda beğeni geldi.
İşte o pozlar: