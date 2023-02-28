Icardi paylaştı, Simge kalp gönderdi: İkili takipleşmeye başladı!

Galatasaray taraftarının Simge Sağın'ın şarkısı 'Aşkın Olayım' ile tribünlere çağırdığı Mauro Icardi, ünlü sanatçıyı etiketleyip sosyal medya hesabından bu parçayı paylaştı. Yıldız futbolcuyla takipleşmeye başlayan Simge Sağın, kalp emojisiyle cevap verdi.

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Icardi paylaştı, Simge kalp gönderdi: İkili takipleşmeye başladı! - Resim: 1

Sarı-Kırmızılı taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi'ye ithaf edilen 'Aşkın Olayım' şarkısı izlenme rekorları kırıyor. Tribünlerde dillerden düşmeyen bu parça, Mauro Icardi ile özdeşleşti.

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Icardi paylaştı, Simge kalp gönderdi: İkili takipleşmeye başladı! - Resim: 2

YILDIZ GOLCÜDEN PAYLAŞIM

Arjantinli golcü, sosyal medya hesabından şarkıyı seslendiren ünlü sanatçı Simge Sağın'ı etiketleyip paylaşım yaptı. Simge'den jet hızıyla cevap geldi.

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Icardi paylaştı, Simge kalp gönderdi: İkili takipleşmeye başladı! - Resim: 3

KALPLİ YANIT

Ünlü sanatçı, Mauro Icardi'nin paylaşımını alıntılayıp kalp emojisiyle kendi hikayesine ekledi. Ardından ikili takipleşmeye başladı.

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Icardi paylaştı, Simge kalp gönderdi: İkili takipleşmeye başladı! - Resim: 4

SOSYAL MEDYADA GÜNDEMİ SALLADI

İkilinin yaptığı paylaşımlar sosyal medya gündeminde zirveye oturdu. Beşiktaş'ı tutan Simge Sağın, Galatasaraylı taraftarların gözdesi oldu.

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