Icardi kalacak mı gidecek mi? Wanda Nara'dan Galatasaraylıları umutlandıran açıklama!
Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Icardi'nin hayat arkadaşı ve menajeri konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Mauro Icardi’nin takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken Wanda Nara konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Icardi’nin menajeri ve hayat arkadaşı Wanda Nara önemli ipuçları verdi.
Gente Magazine'e röportaj veren Nara “Icardi, İstanbul’da kalacak mı?” sorusuna “Bu cevaplanması zor bir soru” yanıtını verdi.
“Peki kalırsa, İstanbul’a yerleşecek misin?” sorusunu ise şu şekilde cevapladı: