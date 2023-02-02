Alperen Şengün'den 'double-double'

NBA'e 8 maçla devam edildi. Rockets formasıyla ilk 5'te sahaya çıkan ve yaklaşık 33 dakika süre alan Alperen Şengün, Thunder karşısında 10 sayı, 12 ribauntluk performansıyla "double-double" yaptı. Milli basketbolcu, istatistiklerine 4 asist ve 3 blok da ekledi.