Henüz 17 yaşında, transferin gözdesi: Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde!
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'ın 17 yaşındaki futbolcusu Efe Sarıkaya, transferin gözdesi haline geldi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu futbolcuyu gözlemciler stadyumdan canlı olarak izledi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda Tuzlaspor’u konuk etti.
İlk yarısının golsüz geçildiği maçta 74. dakikada sahneye çıkan 42 yaşındaki İbrahim Öztürk, takımını öne geçiren golü kaydetti.
Müsabakanın kalan bölümlerinde başka bir gol sesi çıkmayınca İzmir ekibi üç puanın sahibi oldu.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE PEŞİNDE
Karşılaşmayı Galatasaray ve Fenerbahçeli gözlemcilerin de tribünden takip ettiği öğrenildi. İki dev kulübün Altay’ın 17 yaşındaki savunma oyuncusu Efe Sarıkaya’yı izlemek için geldiği kaydedildi.