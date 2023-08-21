Henüz 17 yaşında, transferin gözdesi: Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde!

GALATASARAY VE FENERBAHÇE PEŞİNDE

Karşılaşmayı Galatasaray ve Fenerbahçeli gözlemcilerin de tribünden takip ettiği öğrenildi. İki dev kulübün Altay’ın 17 yaşındaki savunma oyuncusu Efe Sarıkaya’yı izlemek için geldiği kaydedildi.