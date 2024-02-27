Harabeye döndü, etrafını çalılar sardı: İstanbul'un hayalet stadı akıbetini bekliyor!

TAPU KAYDI YAPILAMADI

Bu kararın üzerine Zeytinburnu Belediyesi ise arazinin kendilerine verilmesi için karşı dava açtı. 2020 yılında davayı kazanan Zeytinburnu Belediyesi, Pertevniyal Valide Sultan Vakfı'nın da hissesi olması nedeniyle tapu kaydı yapılmadı.