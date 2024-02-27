Harabeye döndü, etrafını çalılar sardı: İstanbul'un hayalet stadı akıbetini bekliyor!
İstanbul'da harabeye dönen yapılarından birisi olan Zeytinburnuspor'a ev sahipliği yapan Zeytinburnu Stadyumu, 20 yıldır atıl halde çürümeye terk edildi. Harabeye dönen ve etrafını çalılar saran hayalet stat akıbetini bekliyor.
İstanbul'da harabeye dönen yapılarından birisi olan Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'ndeki stat, yaklaşık 20 yıldır atıl bir şekilde duruyor.
42 bin metrekarelik arazi 2014 yılında Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı'nda verildi.
TAPU KAYDI YAPILAMADI
Bu kararın üzerine Zeytinburnu Belediyesi ise arazinin kendilerine verilmesi için karşı dava açtı. 2020 yılında davayı kazanan Zeytinburnu Belediyesi, Pertevniyal Valide Sultan Vakfı'nın da hissesi olması nedeniyle tapu kaydı yapılmadı.
KARAR ÇIKMADI
Devam eden davalar nedeniyle kaderine terk edilen stadın ne yapılacağı dair karar halen çıkmadı.
16 BİN KİŞİLİK KAPASİTEYE SAHİP
16 bin kişilik kapasiteye sahip stadın tribünlerinde artık taraftarlar yerine ağaçlar bulunuyor, çevresinin ise uyuşturucu bağımlıların meskeni haline geldiği iddia ediliyor.
CAMLARIN TAMAMI KIRILDI
Stadın havadan çekilen görüntüleri son durumu gözler önüne serdi. Camları neredeyse tamamı kırık bir durumda olan stadın duvarlarında ise yakılan ateşlerin izleri göze çarpıyor.