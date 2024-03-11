Hakemler son kararı verdi: İrfan Can Kahveci'nin pozisyonu penaltı mı?

Deniz Çoban: Bu pozisyon ceza sahası çizgisinin milimetrik üzerinde de olabilir, dışında da olabilir. Konu o değil. VAR'ın bir pozisyonda devreye girmesi için açık, net, tartışmasız, bariz bir kanıtının olmaması lazım. Bu pozisyonu 15 dakika inceledim. Bir bakıyorum içeride mi, bir bakıyorum dışarıda mı diyorum. Emin olamıyorum. VAR, emin olamadan hissiyatıyla karar veremez. VAR müdahalesi yanlış. Hakem dışarıda vermiş, serbest vuruşla devam edilmeliydi. Eğer içerideyse bu pozisyon, izlemesine gerek yok. İçeride dışarıda kararı coğrafi bir karar. Ofsaytta olduğu gibi. Kulağına söylüyor, penaltı veriliyor. Orada bir yanlışlık yok. Ben bırakın penaltının içeride olmasını, pozisyon faul olduğu konusunda şüphem var. Topa Ndiaye vuruyor. Faulü tartışırım. Hakem vermişse kabul. Ben bu kadar açı izledim, içeride mi dışarıda mı karar veremedim. VAR, hangi somut delille müdahale etti, anlayamıyorum. Salı günü VAR kayıtlarında da duyulmayacak. VAR müdahalesi yanlış. Ortada somut bir delil yok. Faul konusunda da emin değilim ama hakem vermişse kabul ediyorum.