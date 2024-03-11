Hakemler son kararı verdi: İrfan Can Kahveci'nin pozisyonu penaltı mı?
Eski hakemler ve şimdinin spor yorumcuları, Fenerbahçe-Pendikspor maçında İrfan Can Kahveci'nin yerde kalmasıyla verilen ve maç sonrasında tartışma konusu olan penaltı pozisyonunu değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig’in 29. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile karşılaştı.
Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 4-1 galibiyetle ayrılarak galibiyet serisini 18 maça çıkardı.
Sarı lacivertlilerin gollerini, Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci kaydetti.
Birçok kez faul sebebiyle duran karşılaşmadan Pendik’te, dakika 71’de Welinton, dakika 90+1’de Lusamba ve dakika 90+6’da teknik direktör İbrahim Üzülmez kırmızı kart gördü.
Mücadelede Fenerbahçe’yi öne geçiren penaltı pozisyonunda, N’Diaye’nin İrfan Can’a müdahalesi çokça tartışıldı.
Türkiye’nin ünlü hakemleri, tartışmalı penaltı pozisyonu için şunları söyledi:
Fırat Aydınus: FB’nin kazandığı penaltıda Badou’nun darbesi sebebiyle İrfan’ın ayağı dışa doğru açılıyor ve gözü yanıltıyor. Burada verilen penaltı kararı doğru, üzerine N’Diaye 2’nci sarı karttan kırmızı kart görmeliydi.
Deniz Ateş Bitnel: Badou çizgi üzerinde faul yapıyor, penaltı doğru.
Deniz Çoban: Bu pozisyon ceza sahası çizgisinin milimetrik üzerinde de olabilir, dışında da olabilir. Konu o değil. VAR'ın bir pozisyonda devreye girmesi için açık, net, tartışmasız, bariz bir kanıtının olmaması lazım. Bu pozisyonu 15 dakika inceledim. Bir bakıyorum içeride mi, bir bakıyorum dışarıda mı diyorum. Emin olamıyorum. VAR, emin olamadan hissiyatıyla karar veremez. VAR müdahalesi yanlış. Hakem dışarıda vermiş, serbest vuruşla devam edilmeliydi. Eğer içerideyse bu pozisyon, izlemesine gerek yok. İçeride dışarıda kararı coğrafi bir karar. Ofsaytta olduğu gibi. Kulağına söylüyor, penaltı veriliyor. Orada bir yanlışlık yok. Ben bırakın penaltının içeride olmasını, pozisyon faul olduğu konusunda şüphem var. Topa Ndiaye vuruyor. Faulü tartışırım. Hakem vermişse kabul. Ben bu kadar açı izledim, içeride mi dışarıda mı karar veremedim. VAR, hangi somut delille müdahale etti, anlayamıyorum. Salı günü VAR kayıtlarında da duyulmayacak. VAR müdahalesi yanlış. Ortada somut bir delil yok. Faul konusunda da emin değilim ama hakem vermişse kabul ediyorum.
Bülent Yıldırım: Hakemin yeri yanlış. Üst düzey hakem burada durmaz. Hakem olayı görecek şekilde kendini konumlandırır. Tamam burada temas var. Hakem faul olduğunu düşündü, tamam. VAR protokolüne göre, içeride mi dışarıda mı pozisyonlarında vereceği kararlarda tartışmasız bir şekilde kanıt olursa ancak o zaman res'en kararı değiştirirsiniz. Burada, bu pozisyonda içeride mi dışarıda mı çözüyorum. İrfan'ın sağ ayağına baktığı için temas anını çözemedi. Gri bir alanda hakemin kararını değiştirdi. Burada İrfan topla oynayamıyor, İrfan düzeltirken Badou ayak burnuyla topa vuruyor. Tabanı rakibi göstermiyor. Top boşlukta. Topa vurma hamlesinden sonra Badou İrfan Can'a vurmuyor, İrfan Can'ın kramponu Badou'ya vuruyor. Başından sonuna skandal.
Bahattin Duran: Ben hakemin kararına saygı duyarım. VAR müdahalesi yanlış. İrfan Can sol ayağının üstüyle yumuşatacak. Hafif temas etti diyelim. Badou sonra topa vuruyor, top 10-12 metre ileri gidiyor. Badou'nun topa vurması yetmiyor, topa vurduktan sonra İrfan'a vurmaması gerekiyor. Burada müdahalenin içeride mi dışarıda mı olduğunu söyleyemiyorum. İkisini de söyleyemiyorum. Böyle olduğu için, ben VAR'da olsaydım müdahale edemezdim. Hakem kararına saygı duyup atışı yatpırırdım. Bu görüntülerle VAR müdahalesi doğru değil.