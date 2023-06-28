Haberi İspanyollar verdi: 'Arda Güler'in yeni takımı belli oldu'
Fenerbahçe'deki performansıyla dev kulüpleri peşine takan Arda Güler için transfer savaşları sürüyor. Son haber İspanyollardan geldi.
Dünya devleri genç yıldız için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya devam ederken, sarı - lacivertli taraftarlar da Arda Güler'in takımda kalması için yoğun çaba sarf ediyor.
Tüm bunlar yaşanırken geleceği henüz netleşmeyen Arda Güler için çok konuşulacak bir haber ortaya atıldı.
İspanyol medyası, Arda Güler'in transferde tercihini yaptığını duyurdu.
Mundo Deportivo'nun haberine göre Arda Güler, Sevilla'ya transfer olma kararı aldı.