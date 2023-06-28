Haberi İspanyollar verdi: 'Arda Güler'in yeni takımı belli oldu'

Fenerbahçe'deki performansıyla dev kulüpleri peşine takan Arda Güler için transfer savaşları sürüyor. Son haber İspanyollardan geldi.

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Haberi İspanyollar verdi: 'Arda Güler'in yeni takımı belli oldu' - Resim: 1

Dünya devleri genç yıldız için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya devam ederken, sarı - lacivertli taraftarlar da Arda Güler'in takımda kalması için yoğun çaba sarf ediyor. 

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Haberi İspanyollar verdi: 'Arda Güler'in yeni takımı belli oldu' - Resim: 2

Tüm bunlar yaşanırken geleceği henüz netleşmeyen Arda Güler için çok konuşulacak bir haber ortaya atıldı.

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Haberi İspanyollar verdi: 'Arda Güler'in yeni takımı belli oldu' - Resim: 3

 İspanyol medyası, Arda Güler'in transferde tercihini yaptığını duyurdu.

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Haberi İspanyollar verdi: 'Arda Güler'in yeni takımı belli oldu' - Resim: 4

Mundo Deportivo'nun haberine göre Arda Güler, Sevilla'ya transfer olma kararı aldı.

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