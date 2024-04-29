Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'de! Stat çıkışı kutlamaların adresi orasıydı
Trendyol 1. Lig'in 32. hafta maçında Göztepe, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşmada ev sahibi sarı-kırmızılı ekip, 2-0'lık sonuçla 2 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi. Stat çıkışı kutlamaların adresi yine aynı oldu.
Göztepe'nin dün Trendyol 1.Lig'deki 32. hafta maçında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek Süper Lig’e çıkmayı garantiledikten sonra sahada teknik ekip, futbolcu ve yöneticilerin; tribünde ise 20 bin taraftarın kutlamasının ardından taraftarlar kutlamaları stat çıkışında Güzelyalı'da geç saatlere kadar sürdürdü.
HER YER SARI KIRMIZI
Başta Paten Alanı ve Kulüp binası önünde olmak üzere çevredeki parklarda ve lokallerde toplanan taraftarlar gece yarısına kadar marşlar ve tezahüratlar eşliğinde eğlendiler. Sarı kırmızı Göztepe tişört, atkı ve formalarla dört kuşak semti adeta sarı kırmızıya boyadı. Medcezir ve İsyan Marşı her yanı çınlattı. Mithatpaşa Caddesi ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan geçen araçlar da kornaları ve bayraklarıyla kutlamalara katıldı.
GÖZTEPE'YE "ÖZEL" KUTLAMA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesaplarından Göztepe'nin şampiyonluğunu şöyle kutladı: "Süper Lig’e yükselen İzmir’imizin köklü kulübü Göztepe’yi tebrik ediyor, önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum."
CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da sosyal medya hesabından Göztepe'nin şampiyonluğunu şöyle kutladı: "İnanan çocuklar başardı. Şanlı Göztepe yeniden Süper Ligde.
Oğlum Ada ile birlikte izlediğimiz maçla taçlandırılan bu başarıda emeği olan yöneticilere, futbolculara ve muhteşem Göztepe taraftarına,İzmir’e yaşattıkları bu büyük mutluluk için teşekkür."
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın sosyal medyadaki kutlaması ise şöyle:
"Tebrikler Şampiyon Göztepe.
Süper Lig’e adım atan İzmir’imizin güzide kulüplerinden Şanlı Göztepe’yi ve Göztepe Camiasını tebrik ediyorum.
İzmir’imizi Süper Lig’de de başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyorum."
GÖZ GÖZ'DEN TEŞEKKÜR
Göztepe Spor Kulübü de dün akşam ve bugün sosyal medya hesaplarından şampiyonluğunu kutlayan Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüplerine sosyal medya hesabından tek tek teşekkür etti.