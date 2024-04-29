Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'de! Stat çıkışı kutlamaların adresi orasıydı

HER YER SARI KIRMIZI

Başta Paten Alanı ve Kulüp binası önünde olmak üzere çevredeki parklarda ve lokallerde toplanan taraftarlar gece yarısına kadar marşlar ve tezahüratlar eşliğinde eğlendiler. Sarı kırmızı Göztepe tişört, atkı ve formalarla dört kuşak semti adeta sarı kırmızıya boyadı. Medcezir ve İsyan Marşı her yanı çınlattı. Mithatpaşa Caddesi ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan geçen araçlar da kornaları ve bayraklarıyla kutlamalara katıldı.