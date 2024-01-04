Gözler Arda Güler'deydi: Carlo Ancelotti neden süre vermediğini açıkladı

O, Real Madrid'in bugünü ve geleceği. Şu anda çok rahat durumda ve döndüğü için çok mutlu. Ona güveniyoruz. Burada uzun yıllar olacak, 1-2 maç oynamamasının ne önemi var? Cumartesi günü oynanacak Arandina maçında bugün oynamayan oyuncular oynayacak"