Gözler Arda Güler'deydi: Carlo Ancelotti neden süre vermediğini açıkladı
Real Madrid'in Mallorca'yı mağlup ettiği maçlar Arda Güler'deydi. Teknik direktör Carlo Ancelotti Arda Güler'e süre vermedi. Maç sonu basın toplantısında ise nedenini açıkladı.
La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid sahasında Real Mallorca'yı Rüdiger'in golüyle 1-0 yenerken, gözler Arda Güler’deydi.
Madrid ekibi galibiyetle puanını 48’e çıkarırken liderliği de Girona’ya kaptırmadı. Uzun zaman sonra maç kadrosuna alınan Arda Güler ise karşılaşmada süre alamadı.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Arda Güler için acele etmek istemediklerini söyleyen Ancelotti, Arda Güler’in uzun yıllar Real Madrid’de olacağını ve ona güvendiklerini belirtti.
Ancelotti konuya ilişkin şunları söyledi:
"Arda Güler, yakında süre almaya başlayacak. Arda çok genç, daha 18 yaşında.
O, Real Madrid'in bugünü ve geleceği. Şu anda çok rahat durumda ve döndüğü için çok mutlu. Ona güveniyoruz. Burada uzun yıllar olacak, 1-2 maç oynamamasının ne önemi var? Cumartesi günü oynanacak Arandina maçında bugün oynamayan oyuncular oynayacak"