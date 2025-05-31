Galatasaraylıların Üzerine Kabus Gibi Çökecek 'Osimhen' Teklifi

Osimhen’in yüksek bir teklif aldığını kaydeden Çelikler, "Osimhen büyük ihtimalle gidecek. Galatasaray ona 12,5 milyon Euro maaş ve sponsorluklarla ek gelir sunuyordu. Ancak Arap kulüpleri 35 milyon Euro+10 milyon Euro bonus teklif etti. Başkan Dursun Özbek’in son bir hamle yapması mümkün ama oyuncunun ayrılığı çok yakın görünüyor. Osimhen basın toplantısı yapacaktı ama iptal etti. Salı günü gitmişti. Kulüpten gitti dediler bana" ifadelerini kullandı.