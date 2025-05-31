Galatasaraylıların Üzerine Kabus Gibi Çökecek 'Osimhen' Teklifi
Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaraylıların üzerine kabus gibi çökecek Osimhen teklifini açıkladı.
Kaynak: NEO Spor
Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’da gelecek sezonun kadro planlamalarına başladı. Sarı-kırmızılı ekipte en önemli konulardan biri de Napoli’den kiralanan Victor Osimhen’in geleceği oldu.
Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Osimhen ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı dile getirdi. Çelikler, Osimhen ile ilgili kulüp içinden aldığı bilgiyi anlattı.
Osimhen’in yüksek bir teklif aldığını kaydeden Çelikler, "Osimhen büyük ihtimalle gidecek. Galatasaray ona 12,5 milyon Euro maaş ve sponsorluklarla ek gelir sunuyordu. Ancak Arap kulüpleri 35 milyon Euro+10 milyon Euro bonus teklif etti. Başkan Dursun Özbek’in son bir hamle yapması mümkün ama oyuncunun ayrılığı çok yakın görünüyor. Osimhen basın toplantısı yapacaktı ama iptal etti. Salı günü gitmişti. Kulüpten gitti dediler bana" ifadelerini kullandı.