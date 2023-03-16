Galatasaraylı yıldızın maçını izlediler, onayı verdiler: Dünya devinden 15 milyon euro

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaraylı yıldızın maçını izlediler, onayı verdiler: Dünya devinden 15 milyon euro - Resim: 1

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ederken, transferle ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaraylı yıldızın maçını izlediler, onayı verdiler: Dünya devinden 15 milyon euro - Resim: 2

Sarı - kırmızılıların sezon başında transfer ettiği Lucas Torreira'ya İtalya Ligi Serie A'dan ciddi talipler olduğu biliniyordu.

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Galatasaraylı yıldızın maçını izlediler, onayı verdiler: Dünya devinden 15 milyon euro - Resim: 3

İZLEDİLER, RAPOR GÖNDERDİLER

Dev kulüp Milan'ın Uruguaylı yıldızı yakından takip ettiği ortaya çıktı. İtalyan ekibinin gözlemcilerinin Torreira'yı Süper Lig maçlarında izlediği ve rapor gönderdiği öğrenildi.

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Galatasaraylı yıldızın maçını izlediler, onayı verdiler: Dünya devinden 15 milyon euro - Resim: 4

PLAN: 15 MİLYON EURO

Milan'ın bu transfer için 15 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı ve sezon sonunda Galatasaray ile masaya oturacağı kaydedildi.

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