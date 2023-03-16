Galatasaraylı yıldızın maçını izlediler, onayı verdiler: Dünya devinden 15 milyon euro
Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ederken, transferle ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı - kırmızılıların sezon başında transfer ettiği Lucas Torreira'ya İtalya Ligi Serie A'dan ciddi talipler olduğu biliniyordu.
İZLEDİLER, RAPOR GÖNDERDİLER
Dev kulüp Milan'ın Uruguaylı yıldızı yakından takip ettiği ortaya çıktı. İtalyan ekibinin gözlemcilerinin Torreira'yı Süper Lig maçlarında izlediği ve rapor gönderdiği öğrenildi.
PLAN: 15 MİLYON EURO
Milan'ın bu transfer için 15 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı ve sezon sonunda Galatasaray ile masaya oturacağı kaydedildi.