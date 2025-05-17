Galatasaray'ın Transfer Listesi Sızdırıldı! Bu İsimler Osimhen'i Unutturur

Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Süper Lig için de gün sayıyor. Gelecek sezonun kadro planlaması için de çalışmalar sürerken, sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmaya hazırlandığı kaydedildi.