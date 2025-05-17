Galatasaray'ın Transfer Listesi Sızdırıldı! Bu İsimler Osimhen'i Unutturur
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmanın çalışmaları sürerken, sarı-kırmızılı ekibin transfer listesinin sızdırıldığı iddia edildi. Osimhen'in geleceği merak konusu olurken, dünya yıldızları için de harekete geçildi.
Kaynak: Fanatik
Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Süper Lig için de gün sayıyor. Gelecek sezonun kadro planlaması için de çalışmalar sürerken, sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmaya hazırlandığı kaydedildi.
Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in geleceği merak konusu olurken, 4 isimle de kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor.
Bayern Münih’ten Sacha Boey için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Leroy Sane için de şartları zorlamak istiyor.
Sane’nın Bayern Münih’in şartlarını beğenmemesi durumunda sarı-kırmızılı ekibin devreye girerek son yılların en büyük transfer bombalarından birini patlatması bekleniyor.
10 numara transferi için de arayışını sürdüren Galatasaray’ın Manchester City’den ayrılacağını açıklayan Kevin de Bruyne’yi kadrosuna katmak istediği de kaydedildi.
De Bruyne’yi ikna etmek için Mertens’in de ikna çalışmalarına başladığı kaydedilirken, Belçikalı yıldızın da Galatasaray’ın sunduğu projeden etkilendiği iddia edildi.