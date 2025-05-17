Galatasaray'ın Transfer Listesi Sızdırıldı! Bu İsimler Osimhen'i Unutturur

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmanın çalışmaları sürerken, sarı-kırmızılı ekibin transfer listesinin sızdırıldığı iddia edildi. Osimhen'in geleceği merak konusu olurken, dünya yıldızları için de harekete geçildi.

Kaynak: Fanatik

Galatasaray Osimhen transfer Süper Lig
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Galatasaray'ın Transfer Listesi Sızdırıldı! Bu İsimler Osimhen'i Unutturur - Resim: 1

Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Süper Lig için de gün sayıyor. Gelecek sezonun kadro planlaması için de çalışmalar sürerken, sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmaya hazırlandığı kaydedildi.

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Galatasaray'ın Transfer Listesi Sızdırıldı! Bu İsimler Osimhen'i Unutturur - Resim: 2

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in geleceği merak konusu olurken, 4 isimle de kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor.

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Galatasaray'ın Transfer Listesi Sızdırıldı! Bu İsimler Osimhen'i Unutturur - Resim: 3

Bayern Münih’ten Sacha Boey için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Leroy Sane için de şartları zorlamak istiyor.

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Galatasaray'ın Transfer Listesi Sızdırıldı! Bu İsimler Osimhen'i Unutturur - Resim: 4

Sane’nın Bayern Münih’in şartlarını beğenmemesi durumunda sarı-kırmızılı ekibin devreye girerek son yılların en büyük transfer bombalarından birini patlatması bekleniyor.

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Galatasaray'ın Transfer Listesi Sızdırıldı! Bu İsimler Osimhen'i Unutturur - Resim: 5

10 numara transferi için de arayışını sürdüren Galatasaray’ın Manchester City’den ayrılacağını açıklayan Kevin de Bruyne’yi kadrosuna katmak istediği de kaydedildi.

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Galatasaray'ın Transfer Listesi Sızdırıldı! Bu İsimler Osimhen'i Unutturur - Resim: 6

De Bruyne’yi ikna etmek için Mertens’in de ikna çalışmalarına başladığı kaydedilirken, Belçikalı yıldızın da Galatasaray’ın sunduğu projeden etkilendiği iddia edildi.

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