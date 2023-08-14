Galatasaray'ın Tete transferi iptal olabilir!
Galatasaray'ın bu transfer döneminde kadrosuna kattığı Tete için eski kulübü Shakhtar Donetsk'in FIFA'ya şikayette bulunacağı öne sürüldü.
Galatasaray’ın bu transfer döneminde kadrosuna kattığı Tete hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk'in, Tete'nin Galatasaray'a transferini FIFA'ya şikayet ettiği ileri sürüldü.
Ukrayna basınından Terrikon’un haberine göre, Brezilyalı futbolcu ile 31 Aralık 2023'e kadar anlaşması bulunan Shakhtar, Tete'nin bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeye hakkı olmadığını kanıtlamaya çalışacak.
Habere göre, Galatasaray'ın, Ukrayna Premier Lig takımlarıyla mukaveleleri olan yabancı futbolcuların savaş nedeniyle bu sözleşmeleri tek taraflı olarak askıya alıp, başka takımlara transfer olabileceğine dair FIFA kuralına güvendiği kaydedildi.