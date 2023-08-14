Galatasaray'ın Tete transferi iptal olabilir!

Galatasaray'ın bu transfer döneminde kadrosuna kattığı Tete için eski kulübü Shakhtar Donetsk'in FIFA'ya şikayette bulunacağı öne sürüldü.

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Galatasaray'ın Tete transferi iptal olabilir! - Resim: 1

Galatasaray’ın bu transfer döneminde kadrosuna kattığı Tete hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray'ın Tete transferi iptal olabilir! - Resim: 2

Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk'in, Tete'nin Galatasaray'a transferini FIFA'ya şikayet ettiği ileri sürüldü.

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Galatasaray'ın Tete transferi iptal olabilir! - Resim: 3

Ukrayna basınından Terrikon’un haberine göre, Brezilyalı futbolcu ile 31 Aralık 2023'e kadar anlaşması bulunan Shakhtar, Tete'nin bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeye hakkı olmadığını kanıtlamaya çalışacak.

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Galatasaray'ın Tete transferi iptal olabilir! - Resim: 4

Habere göre, Galatasaray'ın, Ukrayna Premier Lig takımlarıyla mukaveleleri olan yabancı futbolcuların savaş nedeniyle bu sözleşmeleri tek taraflı olarak askıya alıp, başka takımlara transfer olabileceğine dair FIFA kuralına güvendiği kaydedildi.

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