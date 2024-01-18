Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Zaniolo için Serie A takımı devrede
Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Zaniolo için Serie A takımı Fiorentina'nın devreye girdiği iddia edildi.
Galatasaray’ın geçen transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa’ya kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalya basınından Calciomercato’da yer alan habere göre, Zaniolo’ya ülkesinden bir takımın talip olduğu ileri sürüldü.
Haberde, Serie A takımlarından Fiorentina’nın Zaniolo’yu kadrosuna katmak istediği belirtilirken, yakın arkadaşı olan Luca Ranieri'nin transferde etkin bir rol oynayabileceği yazıldı.
Zaniolo’nun ise Aston Villa’da mutlu olduğu kaydedildi.
Bu sezon tüm kulvarlarda mücadele eden Aston Villa forması giyen Zaniolo 2 gollük katkıda bulundu.