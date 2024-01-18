Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Zaniolo için Serie A takımı devrede

Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Zaniolo için Serie A takımı Fiorentina'nın devreye girdiği iddia edildi.

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Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Zaniolo için Serie A takımı devrede - Resim: 1

Galatasaray’ın geçen transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa’ya kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Zaniolo için Serie A takımı devrede - Resim: 2

İtalya basınından Calciomercato’da yer alan habere göre, Zaniolo’ya ülkesinden bir takımın talip olduğu ileri sürüldü.

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Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Zaniolo için Serie A takımı devrede - Resim: 3

Haberde, Serie A takımlarından Fiorentina’nın Zaniolo’yu kadrosuna katmak istediği belirtilirken, yakın arkadaşı olan Luca Ranieri'nin transferde etkin bir rol oynayabileceği yazıldı.

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Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Zaniolo için Serie A takımı devrede - Resim: 4

Zaniolo’nun ise Aston Villa’da mutlu olduğu kaydedildi.

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Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Zaniolo için Serie A takımı devrede - Resim: 5

Bu sezon tüm kulvarlarda mücadele eden Aston Villa forması giyen Zaniolo 2 gollük katkıda bulundu.

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Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Zaniolo için Serie A takımı devrede - Resim: 6
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