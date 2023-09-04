Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! İki yıldızda işlem tamam
Transferde hareketli saatler geçiren Galatasaray Fenerbahçe'ye bir transfer çalımı daha attı. Fransız ismin akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Şampiyonlar Ligi’nde liste için son saatlere girilirken, Galatasaray Fenerbahçe’ye bir transfer çalımı daha attı. Sarı-kırmızılı ekip Fransız oyuncuyla resmen anlaşma sağladı ve oyuncunun lisansını çıkardı.
Stoper ve orta saha transferinde girişimlerini sürdüren Galatasaray aradığı ismi İngiltere’de buldu. Galatasaray, Tottenham forması giyen Tanguy Ndombele ile her konuda anlaştı.
Fransız yıldızın akşam saatlerinde İstanbul’a geleceği bildirildi.
İngiliz ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro...