Galatasaray'da yeni golcüyle imza an meselesi: 'Mauro Icardi'yi unutturacak'

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transferde gaza bastı. Yeni golcünün, Mauro Icardi'yi unutturacağı ileri sürülüyor.

Galatasaray'da yeni golcüyle imza an meselesi: 'Mauro Icardi'yi unutturacak' - Resim: 1

Bafetimbi Gomis ile yollarını ayıran Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sözleşmesi de sona ermişti.

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Galatasaray'da yeni golcüyle imza an meselesi: 'Mauro Icardi'yi unutturacak' - Resim: 2

25-26 Temmuz tarihlerinde oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçları öncesi sarı-kırmızılılar forvet hattındaki sorunu çözmek istiyor. 

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Galatasaray'da yeni golcüyle imza an meselesi: 'Mauro Icardi'yi unutturacak' - Resim: 3

İddiaya göre uzun süredir Cimbom'un gündeminde olan Moussa Dembele ile büyük ölçüde anlaşıldı.

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Galatasaray'da yeni golcüyle imza an meselesi: 'Mauro Icardi'yi unutturacak' - Resim: 4

SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Galatasaray'ın geçtiğimiz dönemde de gündemine gelen Moussa Dembele'yi bu kez kadrosuna katmaya çok yakın.

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