Galatasaray'da yeni golcüyle imza an meselesi: 'Mauro Icardi'yi unutturacak'
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transferde gaza bastı. Yeni golcünün, Mauro Icardi'yi unutturacağı ileri sürülüyor.
Bafetimbi Gomis ile yollarını ayıran Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sözleşmesi de sona ermişti.
25-26 Temmuz tarihlerinde oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçları öncesi sarı-kırmızılılar forvet hattındaki sorunu çözmek istiyor.
İddiaya göre uzun süredir Cimbom'un gündeminde olan Moussa Dembele ile büyük ölçüde anlaşıldı.
SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR
Galatasaray'ın geçtiğimiz dönemde de gündemine gelen Moussa Dembele'yi bu kez kadrosuna katmaya çok yakın.