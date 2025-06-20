Galatasaray'da 'Lemina' Saadeti Bitiyor! El Sıkıştı
Galatasaray'daki performansıyla dikkat çelen Lemina'nın takımdan ayrılacağı iddia edildi. Yıldız oyuncuya Suudi Arabistan'dan Al-Shabab'ın talip olduğu belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçen sezon devre arasında Galatasaray’ın kadrosuna katılmasıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mario Lemina için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Başarılı orta sahaya Suudi Arabistan’dan taliplerin olduğu kaydedilirken, sarı-kırmızılı ekipte Lemina saadetinin kısa zamanda sona erebileceği öne sürüldü.
Arriyadiyah’ta yer alan habere göre Al-Shabab’ın Mario Lemina’ya talip olduğu iddia edilirken, tarafların el sıkıştığı belirtildi.
AL-Shabab’ın Galatasaray’ı ikna etmesi durumunda bu transferin kesinleşmesi bekleniyor.