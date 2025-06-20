Galatasaray'da 'Lemina' Saadeti Bitiyor! El Sıkıştı

Galatasaray'daki performansıyla dikkat çelen Lemina'nın takımdan ayrılacağı iddia edildi. Yıldız oyuncuya Suudi Arabistan'dan Al-Shabab'ın talip olduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray transfer
Galatasaray'da 'Lemina' Saadeti Bitiyor! El Sıkıştı - Resim: 1

Geçen sezon devre arasında Galatasaray’ın kadrosuna katılmasıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mario Lemina için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray'da 'Lemina' Saadeti Bitiyor! El Sıkıştı - Resim: 2

Başarılı orta sahaya Suudi Arabistan’dan taliplerin olduğu kaydedilirken, sarı-kırmızılı ekipte Lemina saadetinin kısa zamanda sona erebileceği öne sürüldü.

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Galatasaray'da 'Lemina' Saadeti Bitiyor! El Sıkıştı - Resim: 3

Arriyadiyah’ta yer alan habere göre Al-Shabab’ın Mario Lemina’ya talip olduğu iddia edilirken, tarafların el sıkıştığı belirtildi.

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Galatasaray'da 'Lemina' Saadeti Bitiyor! El Sıkıştı - Resim: 4

AL-Shabab’ın Galatasaray’ı ikna etmesi durumunda bu transferin kesinleşmesi bekleniyor.

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