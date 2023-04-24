Galatasaray'da kaos büyüyor: Okan Buruk suçladı, Gomis yalanladı; 'Muslera tarafını seçti' iddiası

"Aslında bugün santrfor opsiyonlarımızdan biri Gomis'ti. Perşembe günü antrenman öncesi bana geldi, bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. Icardi-Barış değişikliği onun kabul etmediği bir şeydi. Genel olarak daha az süre aldığı için bundan sonra Galatasaray forması giyip, oynamak istemediğini söyledi. Onu çok seven ve değer veren biri olarak, son 7 maçta ona ihtiyacımız olduğunu söyledim. Galatasaray içerisinde çok değerli olduğunu tekrar hatırlatmak istedim.