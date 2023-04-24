Galatasaray'da kaos büyüyor: Okan Buruk suçladı, Gomis yalanladı; 'Muslera tarafını seçti' iddiası
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 'sezonun geri kalanında oynamak istemedi' dediği Bafetimbi Gomis açıklama yayınladı. Kaptanlardan Fernando Muslera'nın da söz konusu kavgada tarafını seçtiği ileri sürüldü.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kaldı.
Maçın ardından ilk olarak sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu:
"Aslında bugün santrfor opsiyonlarımızdan biri Gomis'ti. Perşembe günü antrenman öncesi bana geldi, bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. Icardi-Barış değişikliği onun kabul etmediği bir şeydi. Genel olarak daha az süre aldığı için bundan sonra Galatasaray forması giyip, oynamak istemediğini söyledi. Onu çok seven ve değer veren biri olarak, son 7 maçta ona ihtiyacımız olduğunu söyledim. Galatasaray içerisinde çok değerli olduğunu tekrar hatırlatmak istedim.
Kendisi için bunun bir gurur meselesi olduğunu, bundan sonra oynamak istemediğini tekrar söyledi. Burada önemli olan Galatasaray Kulübü, forması. Taraftarlara olan sorumluluğumuz var. Bu, benim için çok büyük sürpriz oldu. Başkanımız da kendisi ile konuştu.