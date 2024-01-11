Galatasaray zorlu deplasmanda, Icardi tatilde: Wanda Nara fotoğrafları paylaştı
Zorlu Sivasspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'ın maç kadrosunda yer almayan Icardi'nin eşi Wanda Nara'yla tatil yapması taraftarı çıldırttı.
Süper Lig’de Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’ın yıldızı Icardi’nin sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Sivasspor maçının kadrosunda yer almayan Mauro Icardi’nin Arjantin’e tatile gitmesi taraftarı çileden çıkardı.
Bir süredir de formsuz bir grafik sergileyen Icardi, Wanda Nara ile aşk dolu pozlar veren Icardi'nin paylaşımı ve tatili Galatasaray'ın bugün Sivas'ta zorlu mücadeleye çıkacak olmasından dolayı tepki çekti.
Icardi’nin eşi Wanda Nara tarafından paylaşılan fotoğraflar beğeni üstüne beğeni alırken, birçok taraftar da Icardi’nin tatilde olmasına sitem dolu mesajlar attı.