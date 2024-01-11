Galatasaray zorlu deplasmanda, Icardi tatilde: Wanda Nara fotoğrafları paylaştı

Zorlu Sivasspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'ın maç kadrosunda yer almayan Icardi'nin eşi Wanda Nara'yla tatil yapması taraftarı çıldırttı.

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Galatasaray zorlu deplasmanda, Icardi tatilde: Wanda Nara fotoğrafları paylaştı - Resim: 1

Süper Lig’de Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’ın yıldızı Icardi’nin sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

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Galatasaray zorlu deplasmanda, Icardi tatilde: Wanda Nara fotoğrafları paylaştı - Resim: 2

Sivasspor maçının kadrosunda yer almayan Mauro Icardi’nin Arjantin’e tatile gitmesi taraftarı çileden çıkardı.

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Galatasaray zorlu deplasmanda, Icardi tatilde: Wanda Nara fotoğrafları paylaştı - Resim: 3

Bir süredir de formsuz bir grafik sergileyen Icardi, Wanda Nara ile aşk dolu pozlar veren Icardi'nin paylaşımı ve tatili Galatasaray'ın bugün Sivas'ta zorlu mücadeleye çıkacak olmasından dolayı tepki çekti.

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Galatasaray zorlu deplasmanda, Icardi tatilde: Wanda Nara fotoğrafları paylaştı - Resim: 4

Icardi’nin eşi Wanda Nara tarafından paylaşılan fotoğraflar beğeni üstüne beğeni alırken, birçok taraftar da Icardi’nin tatilde olmasına sitem dolu mesajlar attı.

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Galatasaray zorlu deplasmanda, Icardi tatilde: Wanda Nara fotoğrafları paylaştı - Resim: 5
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Galatasaray zorlu deplasmanda, Icardi tatilde: Wanda Nara fotoğrafları paylaştı - Resim: 6
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Galatasaray zorlu deplasmanda, Icardi tatilde: Wanda Nara fotoğrafları paylaştı - Resim: 7
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