Galatasaray Vaz mı Geçti? 'Osimhen de Ne Yapacağını Şaşırdı'

Özbostan, Osimhen ile alakalı Galatasaray’ın kafa karışıklığını ise şu sözlerle anlattı:

"Şimdi Galatasaray sabırla bekliyor, takdir etmek lazım!. Bir yandan da diyor ki acaba bu transfer gerçekleşmese daha mı iyi olur… Öyle ya işin ucunda 200 milyon Euro'ya varan bir maliyet var. Kim ne derse desin, bu para Galatasaray'ı büyük bir çıkmaza sokar. Hayal görmenin alemi yok. Takımlarımızın durumları ortada. Bugün iyi olursunuz, üç ay sonra zamanın ne göstereceği belli olmaz. G.Saray yönetimi gerçekten Osimen'in gelmesini istiyor mu!"