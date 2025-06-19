Galatasaray Vaz mı Geçti? 'Osimhen de Ne Yapacağını Şaşırdı'
Galatasaray'da Osimhen belirsizliği sürerken, ünlü spor yazarından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Osimhen'in de Galatasaray'ın da kafasının karışık olduğu kaydedildi.
Kaynak: Sabah
Süper Lig’i ezeli rakibi Fenerbahçe’nin önünde şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, transferde de gaza basarken Leroy Sani ile ilk bombasını patlattı. Sarı-kırmızılı ekipte şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Victor Osimhen’in geleceği belirsizliğini koruyor.
Osimhen Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’den gelen astronomik teklifi reddederken, sarı-kırmızılılar umutlanmıştı. Ancak daha sonradan ortaya çıkan haberlerde yıldız ismin aklının Avrupa kulüplerinden gelecek tekliflerde olduğu ortaya çıkmıştı.
Sabah yazarı Murat Özbostan dikkat çeken iddiaları ortaya atarak, Nijeryalı yıldızın hem paradan hem de Avrupa’da oynama isteğinden vazgeçemediğini yazdı.
Galatasaray’da yönetimin Osimhen’in kararını beklediği ve görüşmenin olmadığını yazan Özbostan, Galatasaray’ın teklifinin 25 milyon olduğunu ve Avrupa’da bu paraları verenin olmadığını kaydetti.
Özbostan, “Özetle Suudi Arabistan ve Galatasaray dışında futbolcuya iyi bir kontrat sunulmadı. Chelsea, M.United, Juventus ve Liverpool istiyor ama rakamlar küçük. Oyuncu da menajeri de ne yapacağını şaşırdı” dedi.
Özbostan, Osimhen ile alakalı Galatasaray’ın kafa karışıklığını ise şu sözlerle anlattı:
"Şimdi Galatasaray sabırla bekliyor, takdir etmek lazım!. Bir yandan da diyor ki acaba bu transfer gerçekleşmese daha mı iyi olur… Öyle ya işin ucunda 200 milyon Euro'ya varan bir maliyet var. Kim ne derse desin, bu para Galatasaray'ı büyük bir çıkmaza sokar. Hayal görmenin alemi yok. Takımlarımızın durumları ortada. Bugün iyi olursunuz, üç ay sonra zamanın ne göstereceği belli olmaz. G.Saray yönetimi gerçekten Osimen'in gelmesini istiyor mu!"