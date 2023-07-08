Galatasaray Icardi'yi ikna edebilecek mi? Teklif artırıldı
Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan Icardi için sarı-kırmızılı ekip kesenin ağzını açtı. İşte detaylar...
Sarı-kırmızılılar, geçen sezon attığı 23 golle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldızı yeniden kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.
PSG ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, Icardi'yi yıllık ücret konusunda ikna etmeye çalışıyor.
Habertürk'ün aktardığı habere göre, Icardi'ye Galatasaray dışında Suudi Arabistan ve İtalya'dan da birçok kulüp talip olurken, gözler 30 yaşındaki yıldızın kararına çevrildi.
ACELE ETMİYOR
Transfer için acele etmeyen ve tatilini sürdüren tecrübeli golcü, maaş konusunda istediği rakamlara ulaşılması halinde Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor.