Galatasaray Icardi'yi ikna edebilecek mi? Teklif artırıldı

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan Icardi için sarı-kırmızılı ekip kesenin ağzını açtı. İşte detaylar...

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Galatasaray Icardi'yi ikna edebilecek mi? Teklif artırıldı - Resim: 1

Sarı-kırmızılılar, geçen sezon attığı 23 golle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldızı yeniden kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.

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Galatasaray Icardi'yi ikna edebilecek mi? Teklif artırıldı - Resim: 2

PSG ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, Icardi'yi yıllık ücret konusunda ikna etmeye çalışıyor.

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Galatasaray Icardi'yi ikna edebilecek mi? Teklif artırıldı - Resim: 3

Habertürk'ün aktardığı habere göre, Icardi'ye Galatasaray dışında Suudi Arabistan ve İtalya'dan da birçok kulüp talip olurken, gözler 30 yaşındaki yıldızın kararına çevrildi.

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Galatasaray Icardi'yi ikna edebilecek mi? Teklif artırıldı - Resim: 4

ACELE ETMİYOR

Transfer için acele etmeyen ve tatilini sürdüren tecrübeli golcü, maaş konusunda istediği rakamlara ulaşılması halinde Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor.

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