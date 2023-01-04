Galatasaray, Fenerbahçe'ye savaş açtı: Twitter'dan etiketleyip paylaştı!
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin 2-1 galip geldiği Antalyaspor maçının 90+8. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili açıklama yaptı.
Fenerbahçe, Süper Lig 17. haftasında konuk olduğu Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti. Geriye düştüğü maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle galip gelen Fenerbahçe, 90+8’de Fernando’nun iptal edilen golü sonrasında derin bir nefes aldı.
Ancak iptal edilen gol, sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Golde ofsayt olmadığını söyleyenler olurken, iptal kararının doğru olduğunu söyleyenler de oldu.
Mücadelenin ardından sosyal medyada paylaşım yapan Galatasaray Kulübü “Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı @Fenerbahce. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor – Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim.” ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray-Sivasspor maçında yaşananların ardından VAR kayıtlarını açıklamış ve hem VAR hakemi Özgüç Türkalp’in artık maçlarda görev almayacağını duyurmuştu. Ayrıca orta hakem Erkan Özdamar’a da uzun süre görev verilmeyeceği de açıklandı.