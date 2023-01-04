Galatasaray, Fenerbahçe'ye savaş açtı: Twitter'dan etiketleyip paylaştı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray-Sivasspor maçında yaşananların ardından VAR kayıtlarını açıklamış ve hem VAR hakemi Özgüç Türkalp’in artık maçlarda görev almayacağını duyurmuştu. Ayrıca orta hakem Erkan Özdamar’a da uzun süre görev verilmeyeceği de açıklandı.