Galatasaray, Fenerbahçe'ye savaş açtı: Twitter'dan etiketleyip paylaştı!

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin 2-1 galip geldiği Antalyaspor maçının 90+8. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili açıklama yaptı.

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Galatasaray, Fenerbahçe'ye savaş açtı: Twitter'dan etiketleyip paylaştı! - Resim: 1

Fenerbahçe, Süper Lig 17. haftasında konuk olduğu Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti. Geriye düştüğü maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle galip gelen Fenerbahçe, 90+8’de Fernando’nun iptal edilen golü sonrasında derin bir nefes aldı.

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Galatasaray, Fenerbahçe'ye savaş açtı: Twitter'dan etiketleyip paylaştı! - Resim: 2

Ancak iptal edilen gol, sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Golde ofsayt olmadığını söyleyenler olurken, iptal kararının doğru olduğunu söyleyenler de oldu.

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Galatasaray, Fenerbahçe'ye savaş açtı: Twitter'dan etiketleyip paylaştı! - Resim: 3

Mücadelenin ardından sosyal medyada paylaşım yapan Galatasaray Kulübü “Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı @Fenerbahce. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor – Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim.” ifadelerini kullandı.

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Galatasaray, Fenerbahçe'ye savaş açtı: Twitter'dan etiketleyip paylaştı! - Resim: 4

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray-Sivasspor maçında yaşananların ardından VAR kayıtlarını açıklamış ve hem VAR hakemi Özgüç Türkalp’in artık maçlarda görev almayacağını duyurmuştu. Ayrıca orta hakem Erkan Özdamar’a da uzun süre görev verilmeyeceği de açıklandı.

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