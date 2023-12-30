Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinin iptali, Avrupa basınında geniş yankı buldu!

Marca ise, "Türk futbolundan son gelişmeleri aktarıyoruz: Galatasaray ile Fenerbahçe bu öğleden sonra Türkiye Süper Kupa finali oynayacaktı. Para kazanmak amacıyla ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 100. yılı anısına Suudi Arabistan'a getirilen muhteşem bir maç. Maçın oynanmasına birkaç dakika kala ara verildi. Bunun nedeni, Suudi yetkililerin, ısınma sırasında her iki kulübe de Mustafa Kemal Atatürk onuruna anma töreni yapılmasına (görünüşe göre antrenman formaları ve pankartlar) izin vermemesidir. Daha önce müzakere edilmemiş siyasi bir neden. Atatürk, bugün 100. yılını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır. Öğleden sonra Riyad'da bir otelde ev sahibi ülkenin yetkilileri, Türkiye Spor Bakanı ve her iki takımın başkanları arasında uzun bir toplantı yapıldı ancak anlaşma sağlanamadı. Karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi" cümlelerine yer verdi.