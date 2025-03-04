Futbolcular Neden Saçlarını Boyatıyor? Bu İddia Yeşil Sahaları Karıştırır

Son günlerde futbolcular arasında saçlarını boyatma trendi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu akımın özellikle X platformunda doping testleriyle ilişkilendirilmesi dikkat çekti. Futbol dünyasında saçlarını farklı renklere boyayan futbolcuların sayısı giderek artarken, bu tercihlerini sadece imaj değişikliği olarak görenler olduğu gibi, bazı kullanıcılar bu durumu doping testlerinden kaçma yöntemi olarak yorumladı. Peki, bilimsel araştırmalar konuyla alakalı ne söylüyor? Saç boyatmak doping testlerini kandırabilir mi? İşte detaylar...