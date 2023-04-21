Futbol dünyasını sarsan 'Fatih Terim fonu' vurgunu: Arda Turan, Selçuk İnan, Muslera...
Özel bir bankanın şube müdürünün adının karıştığı dolandırıcılık olayında çok sayıda ünlü topçu dolandırıldı. 80 milyon dolarlık “Fatih terim fonu” vurgununda çok konuşulacak detaylar…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü geçen hafta Göktürk’te bir eve operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında özel bir bankanın Büyükdere şube müdürü S. E. gözaltına alındı. Evinde arama yapılan şüpheli S.E. ertesi gün nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı.
Özel bir bankanın İstanbul Büyükdere şube müdürü olan S. E. “resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık” ile suçlanıyor.
İddiaya göre dolandırılan para miktarı 80 milyon dolan. Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da mağdurlar arasında olduğu iddia ediliyor.