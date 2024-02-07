FourFourTwo dergisi dünyanın en büyük 32 kulübünü açıkladı: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada?

Dünyaca ünlü FourFourTwo dergisinin yayınladığı dünyanın en büyük 32 kulübü listesinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da yer aldı.

Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray Real Madrid Barcelona
FourFourTwo dergisi dünyanın en büyük 32 kulübünü açıkladı: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada? - Resim: 1

Birleşik Krallık’ta kurulan dünyanın sayılı spor dergilerinden FourFourTwo, dünyanın en büyük kulüplerini sıraladı.

Çeşitli ülkelerin liglerinden takımların bulunduğu liste 32 takımı kapsıyor.

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FourFourTwo dergisi dünyanın en büyük 32 kulübünü açıkladı: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada? - Resim: 2

Açıklanana göre sıralama, kulübün tarihsel başarıları, sosyal medyadaki etkisi, takipçi ve taraftarlar sayıları esas alınarak yapıldı.

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FourFourTwo dergisi dünyanın en büyük 32 kulübünü açıkladı: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada? - Resim: 3

Listede Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da yer aldı.

İşte o liste:

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FourFourTwo dergisi dünyanın en büyük 32 kulübünü açıkladı: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada? - Resim: 4

1- Real Madrid

2- Barcelona

3- Manchester United

4- Bayern Münih

5- Liverpool

6- Juventus

7- Milan

8- Manchester City

9- Chelsea

10- Inter

11- Paris Saint-Germain

12- Arsenal

13- Ajax

14- Borussia Dortmund

15- Atletico Madrid

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FourFourTwo dergisi dünyanın en büyük 32 kulübünü açıkladı: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada? - Resim: 5

16- Tottenham

17- Roma

18- Benfica

19- Napoli

20- Boca Juniors

21- River Plate

22- Galatasaray

23- Porto

24- Flamengo

25- Corinthians

26- Fenerbahçe

27- Valencia

28- Sao Paulo

29- Marsilya

30- Beşiktaş

31- Celtic

32- Rangers

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