FourFourTwo dergisi dünyanın en büyük 32 kulübünü açıkladı: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada?
Dünyaca ünlü FourFourTwo dergisinin yayınladığı dünyanın en büyük 32 kulübü listesinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da yer aldı.
Birleşik Krallık’ta kurulan dünyanın sayılı spor dergilerinden FourFourTwo, dünyanın en büyük kulüplerini sıraladı.
Çeşitli ülkelerin liglerinden takımların bulunduğu liste 32 takımı kapsıyor.
Açıklanana göre sıralama, kulübün tarihsel başarıları, sosyal medyadaki etkisi, takipçi ve taraftarlar sayıları esas alınarak yapıldı.
Listede Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da yer aldı.
İşte o liste:
1- Real Madrid
2- Barcelona
3- Manchester United
4- Bayern Münih
5- Liverpool
6- Juventus
7- Milan
8- Manchester City
9- Chelsea
10- Inter
11- Paris Saint-Germain
12- Arsenal
13- Ajax
14- Borussia Dortmund
15- Atletico Madrid
16- Tottenham
17- Roma
18- Benfica
19- Napoli
20- Boca Juniors
21- River Plate
22- Galatasaray
23- Porto
24- Flamengo
25- Corinthians
26- Fenerbahçe
27- Valencia
28- Sao Paulo
29- Marsilya
30- Beşiktaş
31- Celtic
32- Rangers