Forbes sıraladı: İşte dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu
Forbes, dünyanın en çok kazanan 10 sporcusunu sıraladı. Forbes'e göre dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu, son 12 ayda vergiler ve menajer ücretleri hariç toplamda 1,38 milyar dolar gelir elde etti.
10. Lamar Jackson, Amerikan futbolu: 100.5 milyon dolar
9. Stephen Curry, basketbol: 102 milyon dolar
8. Karim Benzema, futbol: 106 milyon dolar
7. Neymar, futbol: 108 milyon dolar
6. Kylian Mbappe, futbol: 110 milyon dolar
5. Giannis Antetokounmpo, basketbol: 111 milyon dolar
4. LeBron James, basketbol: 128.2 milyon dolar
3. Lionel Messi, futbol: 135 milyon dolar
2. Jon Rahm, golf: 218 milyon dolar
1. Cristiano Ronaldo, futbol: 260 milyon dolar