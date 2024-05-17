Forbes sıraladı: İşte dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu

Forbes, dünyanın en çok kazanan 10 sporcusunu sıraladı. Forbes'e göre dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu, son 12 ayda vergiler ve menajer ücretleri hariç toplamda 1,38 milyar dolar gelir elde etti.

Futbol Basketbol Lionel Messi Cristiano Ronaldo
Forbes sıraladı: İşte dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu - Resim: 1

10. Lamar Jackson, Amerikan futbolu: 100.5 milyon dolar

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Forbes sıraladı: İşte dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu - Resim: 2

9. Stephen Curry, basketbol: 102 milyon dolar

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Forbes sıraladı: İşte dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu - Resim: 3

8. Karim Benzema, futbol: 106 milyon dolar

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Forbes sıraladı: İşte dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu - Resim: 4

7. Neymar, futbol: 108 milyon dolar

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Forbes sıraladı: İşte dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu - Resim: 5

6. Kylian Mbappe, futbol: 110 milyon dolar

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Forbes sıraladı: İşte dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu - Resim: 6

5. Giannis Antetokounmpo, basketbol: 111 milyon dolar

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Forbes sıraladı: İşte dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu - Resim: 7

4. LeBron James, basketbol: 128.2 milyon dolar

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Forbes sıraladı: İşte dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu - Resim: 8

3. Lionel Messi, futbol: 135 milyon dolar

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Forbes sıraladı: İşte dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu - Resim: 9

2. Jon Rahm, golf: 218 milyon dolar

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Forbes sıraladı: İşte dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu - Resim: 10

1. Cristiano Ronaldo, futbol: 260 milyon dolar

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