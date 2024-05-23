Final maçında gerginlik: İmamoğlu güçlükle ayırdı
Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası finali maçı öncesi, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Genç arasında gerginlik çıktı. Maçı stadyumdan takip eden Ekrem İmamoğlu, araya girerek tartışmanın büyümesini önledi.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Trabzonspor maçı öncesi ilginç bir olay yaşandı.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, İstiklal Marşı esnasında tribünden aşağı Trabzonspor bayrağının çekilmesi üzerine sinirlendi. İBB Başkanı EKrem İmamoğlu ise Hasan Arat'ı tutarak sakinleştirmeye çalıştı.
BEŞİKTAŞ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU
Beşiktaş, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ahmet Metin Genç hakkında şike sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in “şikeci kulüp” sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı.