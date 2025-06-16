Filenin Sultanları Şokta! Federasyondan Açıklama Geldi
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftası için hazırlıklarını sürdürürken, yıldız isimden kötü haber geldi. TVF konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Milletler Ligi’nin Çin’deki ilk haftasında 4’te4 yapan Filenin Sultanları, İstanbul’daki ikinci hafta maçları için hazırlıklarını sürdürürken, şoke eden bir haber geldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın hazırlıkları sürerken, ikinci haftanın heyecanı İstanbul’da yaşanacak. Karşılaşmalar 18-22 Haziran tarihleri arasında oynanacak.
Karşılaşmalar öncesinde ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan (TVF) yapılan açıklamada Derya Cebecioğlu’nun sakatlandığı bildirildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Derya Cebecioğlu'nun yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ uyluk arka adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır. Sahaya dönüş süreci, 25 Haziran'da yapılacak kontrollerin ardından yeniden değerlendirilecektir."
Filenin Sultanları’nın ikinci hafta programı şöyle:
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19.30 Kanada-Türkiye
19.30 Güney Kore-Türkiye
19.30 Türkiye-Brezilya