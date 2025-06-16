Filenin Sultanları Şokta! Federasyondan Açıklama Geldi

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftası için hazırlıklarını sürdürürken, yıldız isimden kötü haber geldi. TVF konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Filenin Sultanları A Milli Erkek Voleybol Takımı
Filenin Sultanları Şokta! Federasyondan Açıklama Geldi - Resim: 1

Milletler Ligi’nin Çin’deki ilk haftasında 4’te4 yapan Filenin Sultanları, İstanbul’daki ikinci hafta maçları için hazırlıklarını sürdürürken, şoke eden bir haber geldi.

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Filenin Sultanları Şokta! Federasyondan Açıklama Geldi - Resim: 2

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın hazırlıkları sürerken, ikinci haftanın heyecanı İstanbul’da yaşanacak. Karşılaşmalar 18-22 Haziran tarihleri arasında oynanacak.

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Filenin Sultanları Şokta! Federasyondan Açıklama Geldi - Resim: 3

Karşılaşmalar öncesinde ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan (TVF) yapılan açıklamada Derya Cebecioğlu’nun sakatlandığı bildirildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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Filenin Sultanları Şokta! Federasyondan Açıklama Geldi - Resim: 4

"Derya Cebecioğlu'nun yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ uyluk arka adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır. Sahaya dönüş süreci, 25 Haziran'da yapılacak kontrollerin ardından yeniden değerlendirilecektir."

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Filenin Sultanları Şokta! Federasyondan Açıklama Geldi - Resim: 5

Filenin Sultanları’nın ikinci hafta programı şöyle:

19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19.30 Kanada-Türkiye

19.30 Güney Kore-Türkiye

19.30 Türkiye-Brezilya

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