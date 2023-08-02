Fenerbahçe'ye Livakovic transferinde dişli rakip!

TEKLİF 10 MİLYON EURO

Tuttomercato’nun haberine göre Sevilla, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb’e 10 milyon Euro teklif etti. La Liga temsilcisinin, Bono’nun ayrılık olasılığına karşın Hırvat kaleci için resmen harekete geçtiği bildirildi.