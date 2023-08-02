Fenerbahçe'ye Livakovic transferinde dişli rakip!
Fenerbahçe'nin kaleci adayları arasında ilk sırada yer alan Livakovic'e İspanya'dan dişli bir talip çıktı.
Fenerbahçe’nin uzun süredir peşinde olduğu Dominik Livakovic’te sürpriz bir gelişme yaşandı.
Dinamo Zagreb forması giyen kaleci Dominik Livakovic’e İspanya’dan dişli bir talip çıktı.
Yeni sezon öncesi kaleci transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe’nin gündeminin ilk sırasında Dominik Livakovic bulunuyordu. Hırvat kalecide Sarı-Lacivertlileri yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.
TEKLİF 10 MİLYON EURO
Tuttomercato’nun haberine göre Sevilla, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb’e 10 milyon Euro teklif etti. La Liga temsilcisinin, Bono’nun ayrılık olasılığına karşın Hırvat kaleci için resmen harekete geçtiği bildirildi.