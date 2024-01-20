Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e 3 kulüp kancayı taktı
Fenerbahçe'de orta sahanın vazgeçilmez ismi olan Brezilyalı Fred'e 3 kulübün kancayı taktığı iddia edildi.
Fenerbahçe’nin sezon başında Premier Lig devi Manchester United’dan kadrosuna kattığı Fred’e 3 kulübün talip olduğu iddia edildi.
Brezilya basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e Internacional, Palmeiras ve Vasco da Gama talip oldu.
Haberde, Fred’in transferi için önce Fenerbahçe’nin ikna edilmesi gerektiğinin vurgulandığı haberde, Fred'in 20 milyon euroya yakın piyasa değerinin transferi zorlaştırdığı vurgulandı.
Brezilyalı orta saha için en uygun seçeneğin kiralama yönünde olduğu öne sürüldü.
Fred, bu sezon Fenerbahçe'de 20 maça çıktı. Sarı-lacivertliler bu süreçte oynadığı tüm maçları kazanırken, Fred 6 asist üretti.