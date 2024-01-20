Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e 3 kulüp kancayı taktı

Fenerbahçe'de orta sahanın vazgeçilmez ismi olan Brezilyalı Fred'e 3 kulübün kancayı taktığı iddia edildi.

Fred Fenerbahçe Brezilya Manchester United
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Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e 3 kulüp kancayı taktı - Resim: 1

Fenerbahçe’nin sezon başında Premier Lig devi Manchester United’dan kadrosuna kattığı Fred’e 3 kulübün talip olduğu iddia edildi.

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Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e 3 kulüp kancayı taktı - Resim: 2

Brezilya basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e Internacional, Palmeiras ve Vasco da Gama talip oldu.

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Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e 3 kulüp kancayı taktı - Resim: 3

Haberde, Fred’in transferi için önce Fenerbahçe’nin ikna edilmesi gerektiğinin vurgulandığı haberde, Fred'in 20 milyon euroya yakın piyasa değerinin transferi zorlaştırdığı vurgulandı.

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Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e 3 kulüp kancayı taktı - Resim: 4

Brezilyalı orta saha için en uygun seçeneğin kiralama yönünde olduğu öne sürüldü.

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Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e 3 kulüp kancayı taktı - Resim: 5

Fred, bu sezon Fenerbahçe'de 20 maça çıktı. Sarı-lacivertliler bu süreçte oynadığı tüm maçları kazanırken, Fred 6 asist üretti.

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