En-Nesyri İçin Servet Önerdiler!

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in En-Nesyri için yaptığı ilk teklifin reddedildiği bildirildi. Fenerbahçe'nin yıldız isim için 40 milyon euro istediği kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe transfer
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En-Nesyri İçin Servet Önerdiler! - Resim: 1

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Victor Osimhen’i Galatasaray’a kaptırmasının ardından rotayı yeniden Fenerbahçe’nin golcüsü En-Nesyri’ye çevirdi.

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En-Nesyri İçin Servet Önerdiler! - Resim: 2

Al-Hilal’in En-Nesyri için 35 milyon euro teklif ettiği bildirilirken, sarı-lacivertli ekibin cevabı anında geldi.

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En-Nesyri İçin Servet Önerdiler! - Resim: 3

Fenerbahçe’nin Faslı yıldız için 40 milyon euro istediği kaydedildi.

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