Fenerbahçe'nin sezona fırtına gibi başlayan yıldızına 'nazar değdi': 3 hafta sahalardan uzak kalacak...
Fenerbahçe'de sezona fırtına gibi başlayarak kendinden söz ettirmeyi başaran Ferdi Kadıoğlu'nun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Fenerbahçe’de yeni sezona fırtına gibi başlayan Ferdi Kadıoğlu’ndan kötü haber geldi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edildiği bildirildi.
Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"UEFA Konferans Ligi Play off turunda Twente ile oynanan maç sonrası ağrı şikayetleri bulunan Ferdi Kadıoğlu’nun MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme sonucunda sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen başarılı oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Ferdi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede takıma yeniden dönmesini bekliyoruz.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Ferdi Kadıoğlu’nun 3 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.