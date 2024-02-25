Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda top Yunus Emre Gedik'in eline değdi mi? Eski hakemler ve spor yorumcuları açıkladı
Eski hakemler ve spor yorumcuları, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçının sonunda kazandığı penaltı pozisyonunu değerlendirdi. Topun Yunus Emre Gedik'in eline çarpıp çarpmadığını yorumladı.
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
İlk yarısı 0-0 biten maçta 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Maçın uzatma anında Kasımpaşalı Yunus Emre Gedik'in eline çarpan topla penaltı kazanan Sarı lacivertliler, penaltı vuruşunda Batshuayi'nin kaleciden seken topu vurmasıyla 2. golü buldu.
Penaltı pozisyonu için tartışmalar yaşanırken maç sonu Galatasaray, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" paylaşımını yaptı.
Eski hakemler ve spor yorumcuları, tartışmalara konu olan penaltı pozisyonu değerlendirdi.
İşte o yorumlar:
Fırat Aydınus: Ele temas var. Penaltı doğru, VAR müdahalesi yanlış.
Deniz Ateş Bitnel: Ele temas var. Penaltı doğru, VAR müdahalesi doğru.
Bünyamin Gezer: Temas olduğunu hissediyorum ancak el doğal konumda, penaltı yanlış, VAR müdahalesi yanlış
Nihat Kahveci: El doğal konumunda değil. Net penaltı.
Bahattin Duran: Hocam, VAR müdahalesi kesinlikle yanlış. En başından beri anlattığım gibi... Benim gördüğüm ve hissettiğim... Ben, net bir penaltı diyemem buna. Bunu ispat edebilecek bir görüntüm yok. Hislerim de sol eline geldiğini düşündürtüyor bana.
Deniz Çoban: Bu açıdan bakınca ele geldi ya da gelmedi diyemem. Dokunuyorsa eğer yumruğa dokunmuş gibi gözüküyor. VAR müdahalesi bu pozisyonda başından sonuna kadar yanlış. Hakem gelip izledikten sonra penaltı vermiş. Doğru diyemeyeceğim o da yanlış. Bu pozisyon VAR'ın konusu olamaz.
Bülent Yıldırım: Bu top bir yerden kırıldı ancak buradan ayırt edemiyorum. VAR'ın bu pozisyona müdahale etmesi yanlış bu orta hakemin vereceği bir karar. Şu pozisyonda korner kararı çıksa kim itiraz edecekti.