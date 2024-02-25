Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda top Yunus Emre Gedik'in eline değdi mi? Eski hakemler ve spor yorumcuları açıkladı

Bahattin Duran: Hocam, VAR müdahalesi kesinlikle yanlış. En başından beri anlattığım gibi... Benim gördüğüm ve hissettiğim... Ben, net bir penaltı diyemem buna. Bunu ispat edebilecek bir görüntüm yok. Hislerim de sol eline geldiğini düşündürtüyor bana.