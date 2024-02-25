Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda top Yunus Emre Gedik'in eline değdi mi? Eski hakemler ve spor yorumcuları açıkladı

Eski hakemler ve spor yorumcuları, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçının sonunda kazandığı penaltı pozisyonunu değerlendirdi. Topun Yunus Emre Gedik'in eline çarpıp çarpmadığını yorumladı.

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Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda top Yunus Emre Gedik'in eline değdi mi? Eski hakemler ve spor yorumcuları açıkladı - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 biten maçta 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda top Yunus Emre Gedik'in eline değdi mi? Eski hakemler ve spor yorumcuları açıkladı - Resim: 2

Maçın uzatma anında Kasımpaşalı Yunus Emre Gedik'in eline çarpan topla penaltı kazanan Sarı lacivertliler, penaltı vuruşunda Batshuayi'nin kaleciden seken topu vurmasıyla 2. golü buldu.

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Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda top Yunus Emre Gedik'in eline değdi mi? Eski hakemler ve spor yorumcuları açıkladı - Resim: 3

Penaltı pozisyonu için tartışmalar yaşanırken maç sonu Galatasaray, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" paylaşımını yaptı.

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Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda top Yunus Emre Gedik'in eline değdi mi? Eski hakemler ve spor yorumcuları açıkladı - Resim: 4

Eski hakemler ve spor yorumcuları, tartışmalara konu olan penaltı pozisyonu değerlendirdi.

İşte o yorumlar:

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Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda top Yunus Emre Gedik'in eline değdi mi? Eski hakemler ve spor yorumcuları açıkladı - Resim: 5

Fırat Aydınus: Ele temas var. Penaltı doğru, VAR müdahalesi yanlış.

Deniz Ateş Bitnel: Ele temas var. Penaltı doğru, VAR müdahalesi doğru.

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Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda top Yunus Emre Gedik'in eline değdi mi? Eski hakemler ve spor yorumcuları açıkladı - Resim: 6

Bünyamin Gezer: Temas olduğunu hissediyorum ancak el doğal konumda, penaltı yanlış, VAR müdahalesi yanlış

Nihat Kahveci: El doğal konumunda değil. Net penaltı.

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Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda top Yunus Emre Gedik'in eline değdi mi? Eski hakemler ve spor yorumcuları açıkladı - Resim: 7

Bahattin Duran: Hocam, VAR müdahalesi kesinlikle yanlış. En başından beri anlattığım gibi... Benim gördüğüm ve hissettiğim... Ben, net bir penaltı diyemem buna. Bunu ispat edebilecek bir görüntüm yok. Hislerim de sol eline geldiğini düşündürtüyor bana.

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Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda top Yunus Emre Gedik'in eline değdi mi? Eski hakemler ve spor yorumcuları açıkladı - Resim: 8

Deniz Çoban: Bu açıdan bakınca ele geldi ya da gelmedi diyemem. Dokunuyorsa eğer yumruğa dokunmuş gibi gözüküyor. VAR müdahalesi bu pozisyonda başından sonuna kadar yanlış. Hakem gelip izledikten sonra penaltı vermiş. Doğru diyemeyeceğim o da yanlış. Bu pozisyon VAR'ın konusu olamaz.

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Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda top Yunus Emre Gedik'in eline değdi mi? Eski hakemler ve spor yorumcuları açıkladı - Resim: 9

Bülent Yıldırım: Bu top bir yerden kırıldı ancak buradan ayırt edemiyorum. VAR'ın bu pozisyona müdahale etmesi yanlış bu orta hakemin vereceği bir karar. Şu pozisyonda korner kararı çıksa kim itiraz edecekti.

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