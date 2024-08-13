Ferdi Kadıoğlu Kararını Verdi
Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den ayrılabilir. Premier League ekibi Brighton, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye 35 milyon euro teklif etti. Ferdi Kadıoğlu ise başka bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.
Fenerbahçe’nin göz bebeği olan A Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu’na İngiltere Premier League’den ciddi teklifler geliyor. Oyuncunun Manchester United’a daha sıcak olduğu bildirildi.
Milliyet’te yer alan habere göre, Brighton, Ferdi Kadıoğlu için 35 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Fenerbahçe Yönetimi'nin bu cazip teklife rağmen takımın en önemli isimlerinden olan Ferdi’yi kadroda tutmak istediğinin altı çizildi.
MANCHESTER UNITED’A GİTMEYE DAHA SICAK
Premier League devi Manchester United'ın da Ferdi için resmi teklifte bulunduğu ifade edildi. Bu teklifin Brighton’un altında olduğu ancak ilerleyen günlerde yükseleceği aktarıldı. Kadıoğlu’nun kulüplerin anlaşması halinde Manchester United’a gitmeye daha sıcak baktığı belirtildi.
Fenerbahçe’nin çalıştırıcısı Jose Mourinho, Ferdi hakkında çıkan haberler için "Söylentilere çok takılırsanız başınız belada olur. Ferdi'nin takımda kalmasını istiyorum ama bu benim üzerimde bir konu. Ferdi harika bir profesyonel, çok iyi bir çocuk. Her gün antrenmanlarda çok çalışıyor. Umarım bizimle kalır” ifadelerini kullanmıştı.
FERDİ’NİN FENERBAHÇE KARNESİ
2018 yılından beri Fenerbahçe forması giyen 24 yaşındaki futbolcu, 203 resmi maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı. Ferdi ayrıca Sarı lacivertliler ile Ziraat Türkiye Kupası’nı kazandı.