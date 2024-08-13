Ferdi Kadıoğlu Kararını Verdi

MANCHESTER UNITED’A GİTMEYE DAHA SICAK

Premier League devi Manchester United'ın da Ferdi için resmi teklifte bulunduğu ifade edildi. Bu teklifin Brighton’un altında olduğu ancak ilerleyen günlerde yükseleceği aktarıldı. Kadıoğlu’nun kulüplerin anlaşması halinde Manchester United’a gitmeye daha sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe’nin çalıştırıcısı Jose Mourinho, Ferdi hakkında çıkan haberler için "Söylentilere çok takılırsanız başınız belada olur. Ferdi'nin takımda kalmasını istiyorum ama bu benim üzerimde bir konu. Ferdi harika bir profesyonel, çok iyi bir çocuk. Her gün antrenmanlarda çok çalışıyor. Umarım bizimle kalır” ifadelerini kullanmıştı.