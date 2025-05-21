Fenerbahçe'nin Eskimeyen Yıldızı Türkiye'ye Geri Dönüyor

Vodofone Sultanlar Ligi Fenerbahçe'nin eski yıldızı Samantha Bricio'nun Türkiye'ye geri döndüğü bildirildi. İşte detaylar!

Kaynak: Haber Merkezi

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Fenerbahçe'nin Eskimeyen Yıldızı Türkiye'ye Geri Dönüyor - Resim: 1

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe’de bir dönem forma giyen yıldız ismin geri döndüğü açıklandı.

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Fenerbahçe'nin Eskimeyen Yıldızı Türkiye'ye Geri Dönüyor - Resim: 2

2018-2019 yılları arasında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda forma giyen Meksikalı yıldız smaçör Samantha Bricio, rotasını yeniden Sultanlar Ligi’ne kırdı.

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Fenerbahçe'nin Eskimeyen Yıldızı Türkiye'ye Geri Dönüyor - Resim: 3

30 yaşındaki yıldız ismin Sultanlar Ligi’ne yeni yükselen İlbank olduğu kaydedildi. İlbank’ın transferlere devam edeceği bildirildi.

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