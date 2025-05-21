Fenerbahçe'nin Eskimeyen Yıldızı Türkiye'ye Geri Dönüyor
Vodofone Sultanlar Ligi Fenerbahçe'nin eski yıldızı Samantha Bricio'nun Türkiye'ye geri döndüğü bildirildi. İşte detaylar!
Kaynak: Haber Merkezi
Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe’de bir dönem forma giyen yıldız ismin geri döndüğü açıklandı.
2018-2019 yılları arasında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda forma giyen Meksikalı yıldız smaçör Samantha Bricio, rotasını yeniden Sultanlar Ligi’ne kırdı.
30 yaşındaki yıldız ismin Sultanlar Ligi’ne yeni yükselen İlbank olduğu kaydedildi. İlbank’ın transferlere devam edeceği bildirildi.