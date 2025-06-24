Fenerbahçe'nin Bir Numaralı Hedefiydi: Jonathan David İmzaya Koşuyor
Fenerbahçe'nin bir transferde daha hüsrana çok yakın olduğu iddia edildi. Jonathan David için servet gözden çıkarılırken, yıldız oyuncunun Juventus ile anlaştığı öne sürüldü.
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Süper Lig devi Fenerbahçe’nin transfer listesinin en üst sırasında yer alan isimlerden olan Jonathan David’den de kötü haber geldi.
La Gazzetta dello Sport Muhabiri Giovanni Albanese'nin aktardığına göre, İtalyan devi Juventus’un Jonathan David ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Haberde yıldız oyuncunun Juventus’tan 6+2 milyon euro kazacağı öne sürülürken, menajer komisyonları için de çalışma yapıldığı bildirildi. Söz konusu transferin 30 Haziran’a kadar bitirilmek istendiği belirtildi.
Lille ile geçen sezon 49 maça çıkan Kanadalı yıldız 25 gol 12 asist kaydetmişti.
Öte yandan Fenerbahçe, Bayern Münih’ten ayrılma kararı alan Leroy Sane için de girişimlerde bulunmuş ancak, yıldız oyuncuyu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptırmıştı.