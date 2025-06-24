Fenerbahçe'nin Bir Numaralı Hedefiydi: Jonathan David İmzaya Koşuyor

Fenerbahçe'nin bir transferde daha hüsrana çok yakın olduğu iddia edildi. Jonathan David için servet gözden çıkarılırken, yıldız oyuncunun Juventus ile anlaştığı öne sürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi

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Fenerbahçe'nin Bir Numaralı Hedefiydi: Jonathan David İmzaya Koşuyor - Resim: 1

Süper Lig devi Fenerbahçe’nin transfer listesinin en üst sırasında yer alan isimlerden olan Jonathan David’den de kötü haber geldi.

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Fenerbahçe'nin Bir Numaralı Hedefiydi: Jonathan David İmzaya Koşuyor - Resim: 2

La Gazzetta dello Sport Muhabiri Giovanni Albanese'nin aktardığına göre, İtalyan devi Juventus’un Jonathan David ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

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Fenerbahçe'nin Bir Numaralı Hedefiydi: Jonathan David İmzaya Koşuyor - Resim: 3

Haberde yıldız oyuncunun Juventus’tan 6+2 milyon euro kazacağı öne sürülürken, menajer komisyonları için de çalışma yapıldığı bildirildi. Söz konusu transferin 30 Haziran’a kadar bitirilmek istendiği belirtildi.

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Fenerbahçe'nin Bir Numaralı Hedefiydi: Jonathan David İmzaya Koşuyor - Resim: 4

Lille ile geçen sezon 49 maça çıkan Kanadalı yıldız 25 gol 12 asist kaydetmişti.

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Fenerbahçe'nin Bir Numaralı Hedefiydi: Jonathan David İmzaya Koşuyor - Resim: 5

Öte yandan Fenerbahçe, Bayern Münih’ten ayrılma kararı alan Leroy Sane için de girişimlerde bulunmuş ancak, yıldız oyuncuyu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptırmıştı.

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