Fenerbahçe'nin 2 yıldızı için 7 Avrupa devi sıraya girdi!
Yeni sezona harika bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Avrupa'nın devleri sıraya girdi. 2 oyuncu için tam 7 kulüp talip oldu.
Yeni sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, ligde ve Avrupa’da oynadığı tüm maçları kazandı.
Sezona harika başlayan sarı-lacivertlinin 2 yıldızı için Avrupa devleri sıraya girdi.
Sarı kanaryanın başarılı performansında bazı isimlerin performansı özellikle dikkat çekti. Bu futbolcular teknik direktör İsmail Kartal’ın önderliğinde adeta seviye atladı.
Kartal, yoğun maç temposunda öğrencilerini her zaman hazır tutarken, bunun meyvesi saha sonuçlarında olumlu olarak alındı.
A Spor’un aktardığına göre, Avrupa'dan tam 7 takım Fenerbahçeli oyuncuları izlemek için yakın takibe geçti.
Bu isimlerden ilki İsmail Yüksek oldu. Yüksek, hem milli takım hem de Fenerbahçe’de gösterdiği performansla 6 numara transferini unutturdu.
24 yaşındaki oyuncuyu daha şimdiden; Milan, Napoli, Bayer Leverkusen, Zenit ve Tottenham mercek altına aldı. Tottenham ile Zenit ise Fenerbahçeli yetkililerle irtibata geçerek oyuncunun durumunu sordu. Fenerbahçe’nin Yüksek için kapıyı 15 milyon Euro’dan açacağı iddia edildi.
Fenerbahçe’nin Avrupa devlerinin dikkatini çeken bir diğer yıldızı da Jayden Oosterwolde oldu. 22 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe, Parma'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
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