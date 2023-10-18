Fenerbahçe'nin 2 yıldızı için 7 Avrupa devi sıraya girdi!

24 yaşındaki oyuncuyu daha şimdiden; Milan, Napoli, Bayer Leverkusen, Zenit ve Tottenham mercek altına aldı. Tottenham ile Zenit ise Fenerbahçeli yetkililerle irtibata geçerek oyuncunun durumunu sordu. Fenerbahçe’nin Yüksek için kapıyı 15 milyon Euro’dan açacağı iddia edildi.