Fenerbahçe'nin 2 yıldızı için 7 Avrupa devi sıraya girdi!

Yeni sezona harika bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Avrupa'nın devleri sıraya girdi. 2 oyuncu için tam 7 kulüp talip oldu.

Fenerbahçe transfer Tottenham
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Fenerbahçe'nin 2 yıldızı için 7 Avrupa devi sıraya girdi! - Resim: 1

Yeni sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, ligde ve Avrupa’da oynadığı tüm maçları kazandı.

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Fenerbahçe'nin 2 yıldızı için 7 Avrupa devi sıraya girdi! - Resim: 2

Sezona harika başlayan sarı-lacivertlinin 2 yıldızı için Avrupa devleri sıraya girdi.

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Fenerbahçe'nin 2 yıldızı için 7 Avrupa devi sıraya girdi! - Resim: 3

Sarı kanaryanın başarılı performansında bazı isimlerin performansı özellikle dikkat çekti. Bu futbolcular teknik direktör İsmail Kartal’ın önderliğinde adeta seviye atladı.

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Fenerbahçe'nin 2 yıldızı için 7 Avrupa devi sıraya girdi! - Resim: 4

Kartal, yoğun maç temposunda öğrencilerini her zaman hazır tutarken, bunun meyvesi saha sonuçlarında olumlu olarak alındı.

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Fenerbahçe'nin 2 yıldızı için 7 Avrupa devi sıraya girdi! - Resim: 5

A Spor’un aktardığına göre, Avrupa'dan tam 7 takım Fenerbahçeli oyuncuları izlemek için yakın takibe geçti.

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Fenerbahçe'nin 2 yıldızı için 7 Avrupa devi sıraya girdi! - Resim: 6

Bu isimlerden ilki İsmail Yüksek oldu. Yüksek, hem milli takım hem de Fenerbahçe’de gösterdiği performansla 6 numara transferini unutturdu.

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Fenerbahçe'nin 2 yıldızı için 7 Avrupa devi sıraya girdi! - Resim: 7

24 yaşındaki oyuncuyu daha şimdiden; Milan, Napoli, Bayer Leverkusen, Zenit ve Tottenham mercek altına aldı. Tottenham ile Zenit ise Fenerbahçeli yetkililerle irtibata geçerek oyuncunun durumunu sordu. Fenerbahçe’nin Yüksek için kapıyı 15 milyon Euro’dan açacağı iddia edildi.

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Fenerbahçe'nin 2 yıldızı için 7 Avrupa devi sıraya girdi! - Resim: 8

Fenerbahçe’nin Avrupa devlerinin dikkatini çeken bir diğer yıldızı da Jayden Oosterwolde oldu. 22 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe, Parma'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

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Fenerbahçe'nin 2 yıldızı için 7 Avrupa devi sıraya girdi! - Resim: 9

Atletik yapısı ve hücumcu performansıyla dikkat çeken yıldız isim İsmail Kartal'ın gözdelerinden oldu. 22 yaşındaki sol beki Portekiz devleri Porto ve Benfica izle

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