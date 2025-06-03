Fenerbahçelilerin Sevgilisi Olmuştu... Skriniar İçin Dünyaları İstediler
Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna kiralık olarak kattığı Milan Skriniar için temaslar sürerken, PSG'nin istediği bedel belli oldu.
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Paris Saint-Germain’den (PSG) Fenerbahçe’ye ara transfer döneminde katılmasıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Milan Skriniar’ın takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, yıldız oyuncu için dikkat çeken bir iddia geldi.
Ali Koç, Skriniar kalitesinde takviyeler yapılacağını söylerken, Skriniar için PSG’nin talep ettiği ücret dudak uçuklattı.
Le Parisien’de yer alan habere göre; PSG’nin Skniniar için Fenerbahçe’den 20 milyon Euro istediği belirtildi. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız isim için pazarlıklar sürüyor.