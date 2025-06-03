Fenerbahçelilerin Sevgilisi Olmuştu... Skriniar İçin Dünyaları İstediler

Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna kiralık olarak kattığı Milan Skriniar için temaslar sürerken, PSG'nin istediği bedel belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Fenerbahçelilerin Sevgilisi Olmuştu... Skriniar İçin Dünyaları İstediler - Resim: 1

Paris Saint-Germain’den (PSG) Fenerbahçe’ye ara transfer döneminde katılmasıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Milan Skriniar’ın takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, yıldız oyuncu için dikkat çeken bir iddia geldi.

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Fenerbahçelilerin Sevgilisi Olmuştu... Skriniar İçin Dünyaları İstediler - Resim: 2

Ali Koç, Skriniar kalitesinde takviyeler yapılacağını söylerken, Skriniar için PSG’nin talep ettiği ücret dudak uçuklattı.

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Fenerbahçelilerin Sevgilisi Olmuştu... Skriniar İçin Dünyaları İstediler - Resim: 3

Le Parisien’de yer alan habere göre; PSG’nin Skniniar için Fenerbahçe’den 20 milyon Euro istediği belirtildi. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız isim için pazarlıklar sürüyor.

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