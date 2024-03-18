Fenerbahçeli oyunculara saldırmışlardı: Trabzon’daki rezalet dünya basınında
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği maç sonrası Trabzon taraftarlarının çıkardığı olaylar dünya basınına da yansıdı.
Trendyol Süper Lig’in 30 hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı.
Maç boyunca sahaya su şişeleri, sert cisimler ve meşale fırlatan çok sayıda Trabzonspor taraftarı, karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte orta sahada galibiyet sevinci yapan Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.
Fred, Osayi Samuel ve Batshuayi, kendilerine saldıran taraftarlara karşılık verirken, bir Bordo-mavili taraftar Livakovic’e yumruk attı.
Maç sonu bir grup Trabzonsporlunun yaptığı rezalet ise dünya basınına şu şekilde yansıdı:
BBC Sport: Trabzonsporlu taraftarlar, mağlubiyetin ardından Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.
The Sun: Chelsea’nin eski futbolcusu (Michy Batshuayi) taraftara dönerek tekme atarken kaotik maçta yüzlerce taraftara Fenerbahçe takımına saldırmak için sahaya girdi.
De Telegraaf: Türkiye'de işler yine ters gidiyor: Holiganların sahaya hücum etmesinden sonra Michy Batshuayi karate vuruşunu yapıyor.
Calcio Mercato: Türkiye, Trabzonspor – Fenerbahçe maçında cinnet sahneleri: Batshuayi ve Osayi rakip taraftarlara yumruk attı. Unutulmayacak bir sonla biten ve Türkiye Ligi stadyumlarındaki yaygın şiddet temasını güçlü bir şekilde geri getiren bir maç. Chelsea'nin eski forvet oyuncusu Michy Batshuayi'nin belirleyici golüyle Trabzonspor’un sahasında elde ettiği heyecan verici 3-2'lik galibiyet, ev sahibi takımın bazı taraftarlarının hakemin son düdüğü sonrası talihsiz tepkisine neden oldu.
Mundo Deportivo: Türklerden acımasız meydan savaşı
Marca: Trabzonsporlu radikaller Fenerbahçeli oyunculara saldırdı
La Voz: Yumruk yumruğa kavga
Bild: Türkiye'de skandal
As:Ev sahibi taraftarların istilası başladı
Sport: Türkiye'de barbarlık
Chosun: Futbol değil felaket