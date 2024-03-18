Fenerbahçeli oyunculara saldırmışlardı: Trabzon’daki rezalet dünya basınında

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği maç sonrası Trabzon taraftarlarının çıkardığı olaylar dünya basınına da yansıdı.

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Fenerbahçeli oyunculara saldırmışlardı: Trabzon’daki rezalet dünya basınında - Resim: 1

Trendyol Süper Lig’in 30 hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı.

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Fenerbahçeli oyunculara saldırmışlardı: Trabzon’daki rezalet dünya basınında - Resim: 2
Fenerbahçe’nin 2-0 öne geçtiği maçta, Trabzonspor durumu 2-2’ye getirse de Sarı lacivertliler nöbetçi golcüsü Batshuayi ile karşılaşmayı 3-2 kazandı.
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Fenerbahçeli oyunculara saldırmışlardı: Trabzon’daki rezalet dünya basınında - Resim: 3

Maç boyunca sahaya su şişeleri, sert cisimler ve meşale fırlatan çok sayıda Trabzonspor taraftarı, karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte orta sahada galibiyet sevinci yapan Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

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Fenerbahçeli oyunculara saldırmışlardı: Trabzon’daki rezalet dünya basınında - Resim: 4

Fred, Osayi Samuel ve Batshuayi, kendilerine saldıran taraftarlara karşılık verirken, bir Bordo-mavili taraftar Livakovic’e yumruk attı.

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Fenerbahçeli oyunculara saldırmışlardı: Trabzon’daki rezalet dünya basınında - Resim: 5

Maç sonu bir grup Trabzonsporlunun yaptığı rezalet ise dünya basınına şu şekilde yansıdı:

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Fenerbahçeli oyunculara saldırmışlardı: Trabzon’daki rezalet dünya basınında - Resim: 6

BBC Sport: Trabzonsporlu taraftarlar, mağlubiyetin ardından Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

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Fenerbahçeli oyunculara saldırmışlardı: Trabzon’daki rezalet dünya basınında - Resim: 7

The Sun: Chelsea’nin eski futbolcusu (Michy Batshuayi) taraftara dönerek tekme atarken kaotik maçta yüzlerce taraftara Fenerbahçe takımına saldırmak için sahaya girdi.

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Fenerbahçeli oyunculara saldırmışlardı: Trabzon’daki rezalet dünya basınında - Resim: 8

De Telegraaf: Türkiye'de işler yine ters gidiyor: Holiganların sahaya hücum etmesinden sonra Michy Batshuayi karate vuruşunu yapıyor.

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Fenerbahçeli oyunculara saldırmışlardı: Trabzon’daki rezalet dünya basınında - Resim: 9

Calcio Mercato: Türkiye, Trabzonspor – Fenerbahçe maçında cinnet sahneleri: Batshuayi ve Osayi rakip taraftarlara yumruk attı. Unutulmayacak bir sonla biten ve Türkiye Ligi stadyumlarındaki yaygın şiddet temasını güçlü bir şekilde geri getiren bir maç. Chelsea'nin eski forvet oyuncusu Michy Batshuayi'nin belirleyici golüyle Trabzonspor’un sahasında elde ettiği heyecan verici 3-2'lik galibiyet, ev sahibi takımın bazı taraftarlarının hakemin son düdüğü sonrası talihsiz tepkisine neden oldu.

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Fenerbahçeli oyunculara saldırmışlardı: Trabzon’daki rezalet dünya basınında - Resim: 10

Mundo Deportivo: Türklerden acımasız meydan savaşı

Marca: Trabzonsporlu radikaller Fenerbahçeli oyunculara saldırdı

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Fenerbahçeli oyunculara saldırmışlardı: Trabzon’daki rezalet dünya basınında - Resim: 11

La Voz: Yumruk yumruğa kavga

Bild: Türkiye'de skandal

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Fenerbahçeli oyunculara saldırmışlardı: Trabzon’daki rezalet dünya basınında - Resim: 12

As:Ev sahibi taraftarların istilası başladı

Sport: Türkiye'de barbarlık

Chosun: Futbol değil felaket

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