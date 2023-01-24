Fenerbahçeli Fazıl Say, sosyal medyayı karıştırdı: Hakemin bizi tutmasından rahatsız oldum
Spor Toto Süper Lig'de Ümraniyespor ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren maçın son dakikaları müthiş bir heyecana sahne oldu. Maçın ardından Fazıl Say Twitter'dan çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor'u 90+1. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Maçın 90+8. dakikasında Ümraniyespor'un Umut Nayir ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından bir önceki pozisyonda Batshuayi'ye faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi ve saha bir anda karıştı. Pozisyona itirazı sonucu Ümraniyespor'da Onur Atasaray kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Fenerbahçe maçlarını izlerken sık sık video paylaşan ve görüntüleri sosyal medyada oldukça konuşulan Fazıl Say maçın bitimiyle birlikte Twitter'dan maçla ilgili yorumunu paylaştı.
Say, ''Ben bi Fenerbahçeli olarak sanki hakemin bizi tuttuğundan rahatsızlık duydum, belki de haklıydı kararlar, bilemedim. Haksız olsa da yine de 5-0 yensek sanki daha iyi olurdu, Öyle değil mi dostlar?? Bi tek ben mi böyle düşünüyorum??'' dedi.