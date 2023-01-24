Fenerbahçeli Fazıl Say, sosyal medyayı karıştırdı: Hakemin bizi tutmasından rahatsız oldum

Say, ''Ben bi Fenerbahçeli olarak sanki hakemin bizi tuttuğundan rahatsızlık duydum, belki de haklıydı kararlar, bilemedim. Haksız olsa da yine de 5-0 yensek sanki daha iyi olurdu, Öyle değil mi dostlar?? Bi tek ben mi böyle düşünüyorum??'' dedi.