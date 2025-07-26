Fenerbahçe'den Boey Bombası

Fenerbahçe'nin eski Galatasaraylı Sacha Boey için devreye girdiği iddia edildi. Boey'in temsilcileriyle ilk temas kuruldu.

Kaynak: Fotomaç

Fenerbahçe transfer
Fenerbahçe'den Boey Bombası - Resim: 1

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe PSG’den Marco Asensio ve Milan Skriniar ile anlaşma sağlarken, yıldız oyuncular bir türlü İstanbul’a getirilemedi. Sarı-lacivertli ekibin eski Galatasaraylı Sacha Boey’i de gündemine aldığı iddia edildi.

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Fenerbahçe'den Boey Bombası - Resim: 2

Fotomaç’ın aktardığı habere göre, Fransız yıldız için menajerler aracılığı ile bir yoklama yapıldı.

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Fenerbahçe'den Boey Bombası - Resim: 3

Fenerbahçe’nin Boey’den gelecek yanıtın ardından harekete geçeceği belirtildi.

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