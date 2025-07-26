Fenerbahçe'den Boey Bombası
Fenerbahçe'nin eski Galatasaraylı Sacha Boey için devreye girdiği iddia edildi. Boey'in temsilcileriyle ilk temas kuruldu.
Kaynak: Fotomaç
Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe PSG’den Marco Asensio ve Milan Skriniar ile anlaşma sağlarken, yıldız oyuncular bir türlü İstanbul’a getirilemedi. Sarı-lacivertli ekibin eski Galatasaraylı Sacha Boey’i de gündemine aldığı iddia edildi.
Fotomaç’ın aktardığı habere göre, Fransız yıldız için menajerler aracılığı ile bir yoklama yapıldı.
Fenerbahçe’nin Boey’den gelecek yanıtın ardından harekete geçeceği belirtildi.