Fenerbahçe'den Boey Bombası

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe PSG’den Marco Asensio ve Milan Skriniar ile anlaşma sağlarken, yıldız oyuncular bir türlü İstanbul’a getirilemedi. Sarı-lacivertli ekibin eski Galatasaraylı Sacha Boey’i de gündemine aldığı iddia edildi.