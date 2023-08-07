Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha: Hedefte Hollandalı yıldız var
Dusan Tadic'in ardından Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha atmaya hazırlanan Fenerbahçe'de rota Hollandalı yıldıza çevrildi.
Yeni sezon için kadro planlamalarını sürdüren Fenerbahçe, Dusan Tadic’in ardından Beşiktaş’a bir transfer çalımı daha atmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş'ın da istediği Steven Berghuis’in kulübüyle görüşen Fenerbahçe, gelecek cevaba göre yol haritasını belirleyecek.
Sarı-Lacivertliler’in, Berghuis’in transfer şartlarını Ajax’a sorduğu öğrenildi. Oyuncunun menajeriyle de temasa geçileceği belirtildi. 10 numara ve sağ kanatta oynayabilen Hollandalı yıldızın kontratı 2025’te sona eriyor.
Piyasa değeri 10 milyon Euro olan 31 yaşındaki futbolcuya başka teklifler de geldiği konuşuluyor.