Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha: Hedefte Hollandalı yıldız var

Dusan Tadic'in ardından Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha atmaya hazırlanan Fenerbahçe'de rota Hollandalı yıldıza çevrildi.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha: Hedefte Hollandalı yıldız var - Resim: 1

Yeni sezon için kadro planlamalarını sürdüren Fenerbahçe, Dusan Tadic’in ardından Beşiktaş’a bir transfer çalımı daha atmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha: Hedefte Hollandalı yıldız var - Resim: 2

Beşiktaş'ın da istediği Steven Berghuis’in kulübüyle görüşen Fenerbahçe, gelecek cevaba göre yol haritasını belirleyecek.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha: Hedefte Hollandalı yıldız var - Resim: 3

Sarı-Lacivertliler’in, Berghuis’in transfer şartlarını Ajax’a sorduğu öğrenildi. Oyuncunun menajeriyle de temasa geçileceği belirtildi. 10 numara ve sağ kanatta oynayabilen Hollandalı yıldızın kontratı 2025’te sona eriyor.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha: Hedefte Hollandalı yıldız var - Resim: 4

Piyasa değeri 10 milyon Euro olan 31 yaşındaki futbolcuya başka teklifler de geldiği konuşuluyor.

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